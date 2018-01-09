ГФС накрыла конвертационный центр с оборотом 282 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали сельхозпродукцию у сельхозпроизводителей за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
Для того, чтобы придать операциям по приобретению сельхозпродукции законный характер, осуществлялось оформление поступления продукции в адрес предприятий-экспортеров от подконтрольных СХД, которые в свою очередь формировали налоговый кредит от предприятий-импортеров за вознаграждение в 5%. Таким образом фигуранты путем осуществления манипуляций с товарной номенклатурой проводили пересортицу товаров на данных СГД и документально оформляли реализацию сельскохозяйственной продукции в адрес подконтрольных компаний — экспортеров за вознаграждение в 10-12%.
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 282 млн. грн.
Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов были изъяты 19 печатей подконтрольных предприятий, 7 печатей предприятий-нерезидентов, 7 клише подписей, первичные финансово-хозяйственные документы предприятий-нерезидентов и их регистрационные документы, черновые записи.
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