Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 352 0

Завод Арсенал решили продать под застройку

Завод Арсенал решили продать под застройку

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода Арсенал.

Так, на продажу выставили корпус №4 завода и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

“Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки”, – сказал генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Отмечается, что торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона – 0,5% начальной цены, гарантийный взнос – 56,1 млн грн.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017