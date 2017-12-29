Завод Арсенал решили продать под застройку

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода Арсенал.
Так, на продажу выставили корпус №4 завода и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе Киева. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.
“Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки”, – сказал генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.
Отмечается, что торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона – 0,5% начальной цены, гарантийный взнос – 56,1 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко назвал условие покупки российского газаВчера, 11:00 - 2805 57
"Безвиз" и трудовая миграция: эксперт рассказал, как преодолеть отток рабочей силы в страны ЕС (видео)Вчера, 17:00 - 1266 13
РФ готова обсуждать судьбу долга Украины с другими странами, с самим Киевом переговоров нет – глава Минфина РФВчера, 12:00 - 1223 13
Порошенко уверен в завершении реконструкции дороги Одесса-Рени в 2018 г.Вчера, 10:30 - 474 5
Apple извиняется за замедление старых iPhoneВчера, 11:15 - 1178 5
С 1 января обновление до Windows 10 стает платнымВчера, 02:00 - 6133
Счета ПриватБанка арестовали, чтобы взыскать "миллиарды Суркиса"Вчера, 13:00 - 4182 1
Порошенко назвал условие покупки российского газаВчера, 11:00 - 2805 57
В Киеве малолетний аферист стал миллионером, но не надолгоВчера, 15:45 - 2680 3
В Украине появится бренд, обогнавший AdidasВчера, 16:45 - 1611
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 4529 11
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3909
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4675 31
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 3085 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 7460 2
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Порошенко назвав умову купівлі російського газуОбговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші