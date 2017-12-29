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Приватбанк обжаловал арест счетов по иску Суркисов

Приватбанк обжаловал арест счетов по иску Суркисов

Приватбанк обжаловал арест Государственной исполнительной службой своих счетов по иску семьи Суркисов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

В банке также отметили, что сейчас поданы кассационные жалобы в высшие судебные инстанции.

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

По материалам НВ
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