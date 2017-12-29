Приватбанк обжаловал арест счетов по иску Суркисов

Приватбанк обжаловал арест Государственной исполнительной службой своих счетов по иску семьи Суркисов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

В банке также отметили, что сейчас поданы кассационные жалобы в высшие судебные инстанции.

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.