Железнодорожники получат новые квартиры

“Укрзализныця” сдала в эксплуатацию первую очередь 100-квартирного жилого комплекса для семей железнодорожников в Синельниково Днепропетровской области.

Об этом информирует ЦТС.

Как сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, в доме 44 квартиры.

В них заселятся семьи работников локомотивного депо, дистанции пути, пассажирского вагонного депо.

“Квартиры получат работники, которые стояли на общей и льготной очередях, вне очереди – участники АТО. Из 44 квартир (13 однокомнатных, 27 двухкомнатных и 4 трехкомнатных) 3 квартиры будут служебным жильем”, – сообщил Кравцов.

В рамках этого 100-квартирного жилого комплекса начато строительство еще двух жилых домов по 28 квартир, один из них планируется завершить в 2018 году, а другой – через год.