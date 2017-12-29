С 1 января обновление до Windows 10 стает платным

Корпорация Microsoft уже давно закончила акцию, которая действовала целый год после релиза Windows 10 и позволяла выполнить бесплатное обновление Windows 7/8.1 до нее всем желающим. Однако, до сих пор фактически бесплатное обновление так и оставалось доступно через предложение для пользователей вспомогательных технологий.

На специальной странице для пользователей вспомогательных технологий нет никаких проверок, чтобы определить, пользуется ли пользователь вспомогательными технологиями или нет, поэтому обновление до Windows 10 фактически оставалось бесплатным для всех обладателей Windows 7/8 все время со дня релиза Windows 10.

Однако, уже в начале года корпорация официально говорила, что собирается завершить эту акцию, а не так давно на соответствующей странице появилась информация, говорящая о том, что возможность бесплатно обновиться до Windows 10 для пользователей вспомогательных технологий доступна до 31 декабря 2017 года. Таким образом, если кто-то до сих пор хочет выполнить обновление, но пока так этого и не сделал по разным причинам, у вас остаются последние дни на это.