С 1 января обновление до Windows 10 стает платным

Корпорация Microsoft уже давно закончила акцию, которая действовала целый год после релиза Windows 10 и позволяла выполнить бесплатное обновление Windows 7/8.1 до нее всем желающим. Однако, до сих пор фактически бесплатное обновление так и оставалось доступно через предложение для пользователей вспомогательных технологий.
На специальной странице для пользователей вспомогательных технологий нет никаких проверок, чтобы определить, пользуется ли пользователь вспомогательными технологиями или нет, поэтому обновление до Windows 10 фактически оставалось бесплатным для всех обладателей Windows 7/8 все время со дня релиза Windows 10.
Однако, уже в начале года корпорация официально говорила, что собирается завершить эту акцию, а не так давно на соответствующей странице появилась информация, говорящая о том, что возможность бесплатно обновиться до Windows 10 для пользователей вспомогательных технологий доступна до 31 декабря 2017 года. Таким образом, если кто-то до сих пор хочет выполнить обновление, но пока так этого и не сделал по разным причинам, у вас остаются последние дни на это.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 5946 51
Порошенко назвал условие покупки российского газа3 ч. назад - 1554 22
Украина будет рассчитываться за долги землей и лесами - экспертВчера, 21:00 - 2401 18
Украинцы вынуждены праздновать Новый год в долг (инфографика)Вчера, 20:00 - 1671 18
Омелян хочет, чтобы "Укрпошта" работала с PayPalВчера, 17:30 - 1174 12
Украинцам в следующем году собираются поднять цену на электричествоВчера, 15:00 - 5946 51
Украина будет рассчитываться за долги землей и лесами - экспертВчера, 21:00 - 2401 18
С 1 января обновление до Windows 10 стает платным12 ч. назад - 1998
Украинцам законно разрешили не платить "мутные" проценты по кредитам - юристВчера, 14:15 - 1843
Украинцы вынуждены праздновать Новый год в долг (инфографика)Вчера, 20:00 - 1671 18
В Украине представили новейший автобус «Тюльпан» стандарта Евро-6 (фото)26.12.2017, 15:55 - 4129 8
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 3747
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 4539 29
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2997 10
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 7263 2
Порошенко назвав умову купівлі російського газуОбговорення статей
Форвард Банк Forward BankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Авторская аналитика от МОФТForex
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок