За 11 месяцев 2017-го года строительная отрасль выросла почти на 23% - Парцхаладзе

По итогам января-ноября 2017 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 84,4 млрд грн., индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 122,5%. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
“По данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев этого года предприятия выполнили строительные работы почти на 85 млрд грн. Объемы строительства выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение всего 2017 года строительная отрасль демонстрирует стабильный рост. Думаю, что по итогам года результаты тоже будут положительными”, — сказал он.
В разрезе регионов наибольший рост за 11 месяцев продемонстрировали Житомирская (145,2%), Кировоградская (141,3%), Одесская (140,3%) области и г. Киев (131,3%). Снизили темпы строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Волынская, Закарпатская, Луганская и Сумская области.
По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 127,6%, зданий — 118%. Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 74,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты — 15,4% и 9,8% соответственно.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине после некоторого спада сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ХК “Киевгорстрой” ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По первым итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт: увеличение пособия по безработице не остановило украинцев - они бегут за рубежВчера, 18:00 - 3523 50
Какую избирательную систему поддерживают украинцы - опросВчера, 13:00 - 1049 14
Китайский конкурент Tesla Model X будет в два раза дешевлеВчера, 07:00 - 3453 12
Создатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мираВчера, 15:00 - 3384 11
Нардепы сократили себе рабочие дниВчера, 11:00 - 1522 9
Эксперт: увеличение пособия по безработице не остановило украинцев - они бегут за рубежВчера, 18:00 - 3523 50
Создатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мираВчера, 15:00 - 3384 11
С Нового года меняется форма подачи декларации об имуществе и доходахВчера, 14:00 - 2750 1
Обнародованы зарплаты мэров украинских городов (инфографика)Вчера, 19:00 - 2300 2
Гройсман сообщил, когда ожидать стабилизации курса гривны3 ч. назад - 1761 3
Изобретено «вечное» стекло для смартфонов23.12.2017, 15:10 - 2160
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3469 19
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 2242 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5799 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1938 2
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Торговля на ForexForex