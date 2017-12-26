За 11 месяцев 2017-го года строительная отрасль выросла почти на 23% - Парцхаладзе

По итогам января-ноября 2017 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 84,4 млрд грн., индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 122,5%. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“По данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев этого года предприятия выполнили строительные работы почти на 85 млрд грн. Объемы строительства выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение всего 2017 года строительная отрасль демонстрирует стабильный рост. Думаю, что по итогам года результаты тоже будут положительными”, — сказал он.

В разрезе регионов наибольший рост за 11 месяцев продемонстрировали Житомирская (145,2%), Кировоградская (141,3%), Одесская (140,3%) области и г. Киев (131,3%). Снизили темпы строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Волынская, Закарпатская, Луганская и Сумская области.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 127,6%, зданий — 118%. Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 74,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты — 15,4% и 9,8% соответственно.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине после некоторого спада сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ХК “Киевгорстрой” ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По первым итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров.