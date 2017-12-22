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Android атаковал новый банковский троян

Android атаковал новый банковский троян

В магазине приложений Google Play обнаружен банковский троян, который может красть логины и пароли мобильного банка, а также перехватывать SMS, используемые для подтверждения транзакций. Об этом говорится в пресс-релизе ESET.

Вредонос маскируется в Google Play под приложения Crypto Monitor, которое помогает отслеживать курсы криптовалют, и StorySaver, позволяющий загружать «истории» из Instagram. В общей сложности зараженные приложения были скачаны 1000-5000 раз, передает Телеграф.

Эти трояны выводят на экран пользователя поддельное окно для ввода логина и пароля и таким образом похищают его личные данные. С помощью такой информации мошенник без труда получает доступ к интернет-банку жертвы.

По материалам УБР
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