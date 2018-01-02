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Большинство украинцев не хотят уезжать за границу (опрос)

Большинство украинцев не хотят уезжать за границу (опрос)

Каждый четвертый украинец (23%) хотел бы переехать за границу, тогда как большинство (61%) хотело бы остаться на родине.

Об этом свидетельствуют данные опроса GfK Ukraine по заказу организации Pact.

Хотели бы переехать в Киев 5% опрошенных, а 2% респондентов желают переехать в другую область Украины.

Отметим, что в пятерку стран, где проживает больше всего украинских мигрантов, входит Россия, Канада, Польша, США и Бразилия.

В этих странах на сегодняшний день проживает более 8 млн наших соотечественников.

Опрос был проведен в августе-сентябре компанией GfK Ukraine по заказу организации Pact в рамках Программы содействия общественной активности “Включайся!” (USAID).

По материалам УБР
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