Большинство украинцев не хотят уезжать за границу (опрос)

Каждый четвертый украинец (23%) хотел бы переехать за границу, тогда как большинство (61%) хотело бы остаться на родине.

Об этом свидетельствуют данные опроса GfK Ukraine по заказу организации Pact.

Хотели бы переехать в Киев 5% опрошенных, а 2% респондентов желают переехать в другую область Украины.

Отметим, что в пятерку стран, где проживает больше всего украинских мигрантов, входит Россия, Канада, Польша, США и Бразилия.

В этих странах на сегодняшний день проживает более 8 млн наших соотечественников.

Опрос был проведен в августе-сентябре компанией GfK Ukraine по заказу организации Pact в рамках Программы содействия общественной активности “Включайся!” (USAID).