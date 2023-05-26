Neuralink Маска получила разрешение на тестирование мозговых чипов на людях — Finance.ua

Neuralink Маска получила разрешение на тестирование мозговых чипов на людях Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Neuralink Маска получила разрешение на тестирование мозговых чипов на людях

Компания Илона Маска Neuralink, производящая мозговые имплантаты, заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало «зеленый свет» первому клиническому исследованию на людях.

Об этом пишет Reuters.

«Одобрение FDA является важным первым шагом, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — говорится в твите Neuralink.

Компания не детализировала целые исследования, отметив лишь, что пока не набирает участников, и больше деталей будет доступно в ближайшее время.

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Neuralink и FDA не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях.

Маск считает, что имплантаты могут вылечить целый ряд заболеваний, включая ожирение, аутизм, депрессию и шизофрению, а также сделать возможным просмотр веб-страниц и телепатию. В конце прошлого года он попал в заголовки газет, заявив, что настолько уверен в безопасности устройств, что готов имплантировать их своим детям.

По меньшей мере четыре раза с 2019 года Маск прогнозировал, что Neuralink начнет испытания на людях. Но компания обратилась за одобрением FDA только в начале 2022 года, и агентство отклонило заявку, сообщили Reuters в марте семь нынешних и бывших сотрудников.

По словам сотрудников, FDA указало компании Neuralink на несколько проблем, которые необходимо было решить, прежде чем давать разрешение на испытания на людях. Основные проблемы касались литиевой батареи устройства, возможности миграции проводов имплантата в мозге, а также проблемы безопасного извлечения устройства без повреждения мозговой ткани.

Компания Neuralink, основанная в 2016 году, являлась объектом нескольких федеральных расследований.

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В мае американские законодатели призвали регуляторные органы расследовать, не способствовал ли состав комиссии, наблюдающей за испытаниями на животных в Neuralink, проведению неудачных и поспешных экспериментов.

Отдельно Министерство транспорта выясняет, не перевозила ли компания Neuralink опасные патогены на чипах, изъятых из мозга обезьян, без надлежащих мер сдерживания.

Офис генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США также расследует деятельность Neuralink по поводу возможных нарушений в сфере защиты прав животных.

Економічна Правда По материалам:

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