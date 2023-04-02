Neuralink ищет партнера для испытаний мозгового импланта на людях — Finance.ua

Neuralink ищет партнера для испытаний мозгового импланта на людях 02.04.2023, 02:36 — Технологии&Авто

Neuralink ищет партнера для испытаний мозгового импланта на людях

Компания Илона Маска по производству мозговых имплантов Neuralink обратилась в один из крупнейших нейрохирургических центров США как к потенциальному партнеру для клинических испытаний, поскольку готовится тестировать свои устройства на людях, как только регуляторные органы позволят это сделать.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года, они, как надеется компания, со временем станут лекарствами против таких излечимых состояний, как паралич и слепота.

В начале 2022 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку компании на проведение испытаний на людях, ссылаясь на серьезные беспокойства что касается безопасности.

По словам источников, Neuralink ведет переговоры с Неврологическим институтом Barrow (Barrow Neurological Institute) о помощи в проведении испытаний на людях. Neuralink также обсуждал партнерство с другими центрами, добавил источник.

Следует отметить, что эти усилия Neuralink приходятся на время, когда компания сталкивается с двумя расследованиями по своей деятельности.

Генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США расследует потенциальные нарушения прав животных в Neuralink. Нынешние и бывшие сотрудники компании подробно рассказали Reuters об экспериментах на животных, приводящих к бессмысленным страданиям и смертям.

Кроме того, Министерство транспорта США заявило, что расследует возможное ненадлежащее обращение с опасными патогенами во время партнерства компании с Калифорнийским университетом в Дэвисе в 2018-2020 годах.

Имплантат Neuralink — это устройство мозгового компьютерного интерфейса (BCI), которое использует электроды, проникающие в мозг или располагающиеся на его поверхности для обеспечения прямой связи с компьютером. До сих пор ни одна компания не получила разрешение США на вывод импланта BCI на рынок.

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