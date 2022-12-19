Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали $75 млн в конкурента Neuralink — Finance.ua

Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали $75 млн в конкурента Neuralink 19.12.2022, 00:19 — Технологии&Авто

Фонды Билла Гейтса и Джеффа Безоса инвестировали в стартап Synchron в раунде на $75 млн. Компания занимается созданием мозговых имплантов для лечения проблем с опорно-двигательным аппаратом и т.д. и является конкурентом Neuralink, принадлежащей Илону Маску.

Отмечается, что Synchron уже приступила к испытаниям своего устройства на людях.

Об этом пишет businesswire.com.

Synchron привлекла $75 млн в раунде C от Bezos Expeditions, Gates Frontier и других компаний.

Инвестиции позволят ускорить разработку и начало основных клинических испытаний, объявила американская компания.

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Общая сумма инвестиций с момента ее создания в 2012 году составляет $145 млн.

Стартап разрабатывает устройство-имплант Switch, предназначенное для парализованных пациентов, например, больных боковым амиотрофическим склерозом. Он должен помочь им общаться, управляя компьютерными курсорами «силой мысли».

Летом 2021 года Synchron получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) до начала клинических испытаний нейроинтерфейса.

Компания уже имплантировала устройство двум пациентам, пишет Bloomberg. Испытания будут проходить под контролем врачей в течение года.

Разработкой нейроинтерфейсов занимаются и другие компании, в частности, Neuralink Илона Маска. Второй соучредитель этого стартапа Макс Ходак сейчас занимается созданием импланта для людей с проблемами зрения в своей новой компании Science Corp.

Mind По материалам:

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