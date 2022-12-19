Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали $75 млн в конкурента Neuralink — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали $75 млн в конкурента Neuralink

Технологии&Авто
34
Фонды Билла Гейтса и Джеффа Безоса инвестировали в стартап Synchron в раунде на $75 млн. Компания занимается созданием мозговых имплантов для лечения проблем с опорно-двигательным аппаратом и т.д. и является конкурентом Neuralink, принадлежащей Илону Маску.
Отмечается, что Synchron уже приступила к испытаниям своего устройства на людях.
Об этом пишет businesswire.com.
Synchron привлекла $75 млн в раунде C от Bezos Expeditions, Gates Frontier и других компаний.
Инвестиции позволят ускорить разработку и начало основных клинических испытаний, объявила американская компания.
Читайте также
Общая сумма инвестиций с момента ее создания в 2012 году составляет $145 млн.
Стартап разрабатывает устройство-имплант Switch, предназначенное для парализованных пациентов, например, больных боковым амиотрофическим склерозом. Он должен помочь им общаться, управляя компьютерными курсорами «силой мысли».
Летом 2021 года Synchron получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) до начала клинических испытаний нейроинтерфейса.
Компания уже имплантировала устройство двум пациентам, пишет Bloomberg. Испытания будут проходить под контролем врачей в течение года.
Разработкой нейроинтерфейсов занимаются и другие компании, в частности, Neuralink Илона Маска. Второй соучредитель этого стартапа Макс Ходак сейчас занимается созданием импланта для людей с проблемами зрения в своей новой компании Science Corp.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.