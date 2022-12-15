Маск снова продал акций Tesla почти на $4 миллиарда — Finance.ua

Маск снова продал акций Tesla почти на $4 миллиарда
Глава Tesla Илон Маск раскрыл еще 3,6 млрд долл. от продажи своих акций в компании в среду, что все больше смущает инвесторов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет по ценным бумагам США.
Цена акций Tesla в этом году снизилась вдвое и упала до двухлетних минимумов.
Отчет свидетельствует о том, что Маск продал 22 миллиона акций самого дорогого в мире автопроизводителя за три дня с понедельника по среду.
Эта продажа является вторым крупным пакетом акций, который Маск провел с момента приобретения Twitter за 44 млрд долл. в октябре. Неясно, связаны ли эти продажи с приобретением Twitter, но они раздражают инвесторов, которые огорчены восприятием того, что он направляет свое внимание и ресурсы на Twitter вместо Tesla.
«Это не добавляет уверенности в бизнесе и не говорит о том, на чем сосредоточено его внимание», — сказал Тони Сикамор, аналитик брокерской компании IG Markets, где Tesla является популярной акцией среди мелких инвесторов.
По данным Refinitiv, 13,4% принадлежащих Маску акций Tesla снизились по сравнению с примерно 17% год назад. Последняя продажа акций произошла через месяц после того, как Маск продал акции на сумму 4 млрд долларов через несколько дней после закрытия сделки с Twitter.
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