Несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет — Finance.ua

Несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет

Реестр крупных налогоплательщиков вырос на 220 компаний. Это произошло за счет того, что к перечню добавилось вдвое больше новых компаний, чем выбыло из него: 397 новых бизнесов и против 177 выбывших. Для сравнения, в 2022 году, наоборот, этот список сократился на 32 компании.

Об этом сообщает Опендатабот

«В год великой войны среди новых крупных налогоплательщиков (КНП) больше всего появилось компаний, занимающихся оптовой торговлей и поставкой энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха», — говорится в сообщении.

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Сельскохозяйственный сектор в 2023 году опустился на третье место, в то время как сразу 21 государственный лесхоз стал КНП — это втрое больше, чем в 2022 году.

Чтобы попасть в список крупных налогоплательщиков, бизнес должен отвечать нескольким критериям:

быть украинской компанией (юридическое лицо Украины или постоянное представительство нерезидента в Украине);

за год заработать более 50 миллионов евро в эквиваленте по курсу Нацбанка;

уплатить налоги, кроме таможенных, на сумму более 1,5 миллиона евро.

«По данным Государственной налоговой службы, еще в 2020 году на крупных налогоплательщиков приходится 60% всех поступлений в госбюджет Украины. К сожалению, актуальный процент на 2023 год неизвестен, поскольку приказ о перечне КНП на портале ГНС не содержит перечня плательщиков. Опендатабот дополнительно обращался за перечнем и получил отказ из-за того, что перечень содержит стратегические предприятия», — отметили в компании.

Интересно, что в то же время региональные порталы Налоговой, в частности Житомирский , публикуют перечни компаний — крупных налогоплательщиков в своем регионе.

К сожалению, такая закрытость данных является политикой ГНС с начала большого вторжения. Даже через год после начала войны ГНС продолжает держать закрытыми важные и необходимые для бизнеса реестры: НДС, Единого налога, налогового долга, КНП и т.д.

Справка Finance.ua:

по итогам года большинство компаний сообщали о падении их доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% — падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год;

полномасштабное вторжение россии 24 февраля 2022 года привело к падению объема клиентских заказов в сфере услуг и торговли, но в течение года предприниматели смогли возобновить свою деятельность, а в некоторых регионах — даже выйти на довоенный уровень и выше;



украинский бизнес получил 13 млрд долл. прямого ущерба вследствие российской агрессии. Общие косвенные потери украинского бизнеса составляют 33,1 млрд долл. А необходимая сумма для восстановления предприятий — 24,9 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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