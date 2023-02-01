Несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет

Казна и Политика
4
Несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет
Несмотря на войну, количество бизнесов в Украине растет
Реестр крупных налогоплательщиков вырос на 220 компаний. Это произошло за счет того, что к перечню добавилось вдвое больше новых компаний, чем выбыло из него: 397 новых бизнесов и против 177 выбывших. Для сравнения, в 2022 году, наоборот, этот список сократился на 32 компании.
Об этом сообщает Опендатабот
«В год великой войны среди новых крупных налогоплательщиков (КНП) больше всего появилось компаний, занимающихся оптовой торговлей и поставкой энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха», — говорится в сообщении.
Читайте также
Сельскохозяйственный сектор в 2023 году опустился на третье место, в то время как сразу 21 государственный лесхоз стал КНП — это втрое больше, чем в 2022 году.
Чтобы попасть в список крупных налогоплательщиков, бизнес должен отвечать нескольким критериям:
  • быть украинской компанией (юридическое лицо Украины или постоянное представительство нерезидента в Украине);
  • за год заработать более 50 миллионов евро в эквиваленте по курсу Нацбанка;
  • уплатить налоги, кроме таможенных, на сумму более 1,5 миллиона евро.
«По данным Государственной налоговой службы, еще в 2020 году на крупных налогоплательщиков приходится 60% всех поступлений в госбюджет Украины. К сожалению, актуальный процент на 2023 год неизвестен, поскольку приказ о перечне КНП на портале ГНС не содержит перечня плательщиков. Опендатабот дополнительно обращался за перечнем и получил отказ из-за того, что перечень содержит стратегические предприятия», — отметили в компании.
Место для вашей рекламы
Интересно, что в то же время региональные порталы Налоговой, в частности Житомирский, публикуют перечни компаний — крупных налогоплательщиков в своем регионе.
К сожалению, такая закрытость данных является политикой ГНС с начала большого вторжения. Даже через год после начала войны ГНС продолжает держать закрытыми важные и необходимые для бизнеса реестры: НДС, Единого налога, налогового долга, КНП и т.д.

Справка Finance.ua:

  • по итогам года большинство компаний сообщали о падении их доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% — падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год;
  • полномасштабное вторжение россии 24 февраля 2022 года привело к падению объема клиентских заказов в сфере услуг и торговли, но в течение года предприниматели смогли возобновить свою деятельность, а в некоторых регионах — даже выйти на довоенный уровень и выше;
  • украинский бизнес получил 13 млрд долл. прямого ущерба вследствие российской агрессии. Общие косвенные потери украинского бизнеса составляют 33,1 млрд долл. А необходимая сумма для восстановления предприятий — 24,9 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.