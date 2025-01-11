Немцы до сих пор обменивают дойчмарки на евро через 23 года после введения валюты — Finance.ua
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Немцы до сих пор обменивают дойчмарки на евро через 23 года после введения валюты

Мир
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Немцы до сих пор обменивают дойчмарки на евро через 23 года после введения валюты
Немцы до сих пор обменивают дойчмарки на евро через 23 года после введения валюты
Почти четверть века спустя после введения евро немцы все еще обменивают огромные суммы немецких марок.
Об этом пишет DPA, ссылаясь на данные немецкого Центробанка.

Уменьшение объемов обмена в 2024 году

Согласно данным, в 2024 году было обменено около 53 миллионов немецких марок на сумму около 27,2 миллиона евро.
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Этот показатель несколько снизился по сравнению с 2023 годом, когда было сдано около 58 миллионов немецких марок.
Германия является одной из шести стран — вместе с Австрией, Ирландией, Эстонией, Латвией и Литвой — которые до сих пор разрешают обменивать свои прежние валюты на евро.
Евро было официально введено 1 января 2002 года, и сейчас 20 стран являются официальными членами еврозоны.
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По оценкам Бундесбанка, более чем через 20 лет после введения евро все еще не обменено до 12,2 миллиарда немецких марок (около 6,24 миллиарда евро).
В течение года сообщалось о ряде крупных находок, в том числе об одной семье, которая нашла в своем саду банку с 250 купюрами немецких марок стоимостью около 4600 евро.
По материалам:
Європейська правда
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