Не заплатил алименты — держи повестку: новая норма в законе о мобилизации Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Не заплатил алименты — держи повестку: новая норма в законе о мобилизации

В настоящее время родители троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Но за неуплату алиментов в течение трех месяцев отсрочку могут аннулировать.

Как будет работать новая норма закона, пишет Lb.ua.

В новой версии документа правительственные чиновники предложили депутатам лишить права на отсрочку должников «по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца». По запросу издания в Министерстве юстиции сообщили, что по состоянию на 1 марта 2024 г. на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находится 520,2 тыс. документов о взыскании алиментов.

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По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, это количество может изменяться ежемесячно. В среднем по Украине численность неплательщиков алиментов не меньше полумиллиона, что, по словам чиновника, является «очень высоким показателем на все население даже до 40 млн».

Гайченко подчеркнул, что точной статистики отцов-должников за более чем три месяца, имеющих трех или более детей, нет. Однако он добавил, что это не менее 20 тыс. человек, которые могут потерять отсрочку.

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«Надо отметить, что мобилизация для такой категории ни в коем случае не должна быть наказанием. Поскольку военная служба — это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких отцов, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм довольно быстро погасить долги. Главное — дети получат финансовое обеспечение», — считает он.

Министерство юстиции уже обменивается информацией с Государственной миграционной службой Украины, исполнители получают данные из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства физического лица-должника. Адреса «алиментных уклонистов» известны, при этом исполнители могут формировать платежные инструкции на списание долгов в электронной форме и несколькими кликами направлять их банкам должника.

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В Минюсте пояснили, что после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные родители троих или более детей должны явиться в ТЦК в течение 60 дней. Они должны будут доказать право на отсрочку — это не только факт отцовства трех или более несовершеннолетних детей, но и отсутствие задолженности, если должны платить алименты. Если такая задолженность будет составлять более трех месяцев по выплате одному ребенку, человек потеряет право на отсрочку.

ТЦК будут подавать запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств. Реестр будет отправлять ответную справку по образцу справки о несудимости, после чего ТЦК будет принимать решение о праве на отсрочку. При наличии задолженности отсрочку можно будет получить, если погасить сумму.

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