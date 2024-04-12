Депутат объяснила, кто должен доказывать свое право на отсрочку — Finance.ua

Депутат объяснила, кто должен доказывать свое право на отсрочку Сегодня 19:44

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла обновленный законопроект о мобилизации, в котором есть ряд нововведений, в частности касающихся отсрочки от военной службы.

О некоторых нюансах законопроекта рассказала народный депутат Евгения Кравчук.

Так, согласно обновленному законопроекту о мобилизации, люди с инвалидностью и лица, освобожденные из плена и не изъявившие желания продолжать служить, имеют право на увольнение с военной службы. Однако здесь есть некоторые нюансы, отметила депутат.

«При получении инвалидности может пройти демобилизация, она и сейчас проходит. А вот те мужчины призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медосмотр. Ни для кого не секрет, что были жалобы на покупку группы инвалидности. Но, опять же, это не касается военных», — отметила Кравчук.

В то же время, в отношении опекунов людей с инвалидностью, законопроект ничего не изменил — они не подлежат призыву на военную службу. Однако, конечно же, не может быть такой ситуации, что за одним человеком с инвалидностью ухаживает несколько человек и все они записаны опекунами.

Отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют следующие категории:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести и т. п. , а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда и т. п. ;

, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда ; усыновители, опекуны, попечители и другие лица, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями, если человек сам нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (мужа) из числа людей с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие жену (мужа) из числа людей с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

лица, имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

педагогические работники заведений профессионального образования;

соискатели образования, зачисленные в интернатуру;

граждане, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена (такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию);

военнообязанные до достижения 25-летнего возраста, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 101 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию).

УНІАН По материалам:

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