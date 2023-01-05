Не только украинцы: Европа переживает рекордный наплыв беженцев — Finance.ua
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Не только украинцы: Европа переживает рекордный наплыв беженцев

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Европейской зоне грозит новый миграционный кризис, ведь страны пытаются принять как украинцев, так и беженцев из других стран.
Поэтому муниципалитеты все чаще достигают предела своих возможностей, сообщает schengenvisainfo.com.

Страны отказываются принимать мигрантов из-за нехватки мест

Увеличение количества мигрантов грозит ЕС новым миграционным кризисом, который может быть подобен тому, который произошел в 2015 году. Ситуация с размещением беженцев вызывает беспокойство в этих странах.
В сентябре 2022 года в органы власти ЕС, Норвегии и Швейцарии было подано 98 000 заявок на предоставление международного приюта (статус беженца. — Ред.), что является наибольшим количеством с 2016 года.
Ситуация вынуждает страны ЕС опасаться новой человеческой волны в регионе. Особенно против миграции выступают в Южной Европе.
Недавно новый премьер-министр Италии Джорджия Мэлони отказалась разрешить причалить спасательному кораблю с 234 мигрантами, их решили принять во Франции.

Немецкие города не справляются с наплывом украинцев

В Германии во многих городах больше не могут принять украинцев и беженцев, заявили в Ассоциации немецких городов.
«Нам придется начать полагаться на чрезвычайные решения, потому что обычное жилье, которое было бы предоставлено для этой цели, недоступно по количеству и качеству», — сказал мэр Штраубинга Маркус Паннермайр.
В бывшем аэропорту Тегель в Берлине обустроили 3600 мест для украинцев, которые прибудут из-за холодов. Беженцы спят на кроватях в общих помещениях, пока рассматриваются их запросы на международную защиту.

Европейское правительство критикуют за лучшее отношение к украинцам

Ситуация столь же сложна в Бельгии — жилищная система переполнена, а около 3000 мужчин-беженцев не имеют доступа к приюту. В Бельгии нет места уже два месяца, и из-за этой ситуации отказывают даже женщинам и детям.
Европейское правительство критикуют за лучшее отношение и скорый прием украинцев на фоне отказов другим беженцам, даже женщин с детьми. Учитывая это, европейские граждане могут колебаться на счет предоставления защиты мигрантам.
Партия «Шведские демократы», которая менее толерантна к мигрантам, набрала около 20% голосов на национальных выборах в сентябре. Это свидетельствует о том, что европейские граждане устают от мигрантов и для борьбы с этим явлением могут быть приняты более жесткие меры.
По материалам:
РБК-Україна
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