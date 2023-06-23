НБУ уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных регулятора — Finance.ua
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НБУ уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных регулятора

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НБУ уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных регулятора
НБУ уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных регулятора
Национальный банк Украины уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных НБУ и проведение операций с ними в особый период. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Зачем это? Это обусловлено необходимостью учесть практические аспекты применения требований к организации наличного обращения и ведению эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.

Что изменилось?

В частности, регулятор:
  • обязал уполномоченные банки предоставлять Национальному банку в определенные сроки обновленную информацию относительно перечня руководящих лиц подразделений, которые в соответствии с возложенными обязанностями осуществляют контроль и несут ответственность за сохранность запасов наличных НБУ в хранилищах, в случае изменения таких лиц;
  • определил действия уполномоченных банков в части контроля остатков банкнот и монет на хранении и информировании Национального банка относительно организации работы с запасами наличных НБУ на хранении в регионах;
  • определил порядок взаимодействия Национального банка с уполномоченными банками в случае отключения подсистемы «Проведение операций по передаче запасов наличных денег Национального банка Украины на хранение в уполномоченные банки» Системы автоматизации наличного обращения (САНО).
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Кроме того, Национальный банк изменил название лицензии, выдаваемой юридическим лицам, которые предоставляют банкам услуги по инкассации и осуществляют операции по обработке и хранению наличных денег (в соответствии с изменениями в Закон Украины «О Национальном банке Украины», внесенными Законом Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» от 14 декабря 2021 № 1953-ІХ, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года).
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По материалам:
Finance.ua
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