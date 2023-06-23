НБУ одобрил Концепцию реформирования регулирования факторинга в Украине — Finance.ua

НБУ одобрил Концепцию реформирования регулирования факторинга в Украине Сегодня 14:00 — Валюта

НБУ одобрил Концепцию реформирования регулирования факторинга в Украине

Национальный банк Украины финализировал и одобрил Концепцию реформирования регулирования факторинга в Украине, пишет НБУ.

Эта концепция была доработана по результатам общественного обсуждения, которое стартовало 7 февраля 2023 года

В рамках общественного обсуждения Национальный банк получил предложения от международных организаций и представителей рынка, которые были тщательно проработаны при подготовке окончательной редакции концепции.

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Напомним, что изменения, предусмотренные концепцией, имеют следующие основные направления:

разграничение регулирования торгового факторинга и сделок с финансовой задолженностью. В то же время деятельность компаний, предоставляющих услуги по уступке права требования по договорам о потребительском кредите, будет осуществляться в рамках лицензии на деятельность финансовой компании. Такая лицензия предусматривает право предоставлять средства в кредит и будет несовместима с предоставлением услуг торгового факторинга;

имплементация в законодательство Украины положений модельного закона Международного института по унификации частного права о факторинге, что приблизит украинский факторинг к лучшим международным соответствиям;

введение государственной регистрации уступки права требования, что и позволит снизить риск мошенничества во время осуществления факторинговой деятельности и будет способствовать прозрачности рынка факторинга.

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На основе концепции Национальный банк планирует разработать проект законодательных предложений с комплексным учетом интересов и потребностей участников рынка факторинга для последующей передачи субъектам законодательной инициативы для рассмотрения.

С одобренной концепцией реформирования регулирования факторинга подробно можно ознакомиться здесь.

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