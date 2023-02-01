НБУ расширяет сотрудничество с международным центральным депозитарием ценных бумаг Clearstream — Finance.ua

НБУ расширяет сотрудничество с международным центральным депозитарием ценных бумаг Clearstream Сегодня 10:15 — Валюта

Национальный банк Украины и международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream расширяют «линк», объединяющий украинские рынки капитала с международными финансовыми рынками.

«В частности, достигнуты договоренности по расширению существующего „линка“ с Clearstream и включение дополнительных видов активов в перечень финансовых инструментов, которые будут обслуживаться через него», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря расширению «линка» иностранные инвесторы смогут проводить не только операции с государственными ценными бумагами Украины, но и с другими финансовыми инструментами послевоенного восстановления.

С этой целью Clearstream с содействием Министерства финансов Украины откроет счет в ценных бумагах номинального держателя в Национальном банке Украины. По оценкам Национального банка, соответствующий шаг будет способствовать росту трансграничных инвестиций, повышению ликвидности украинского рынка капиталов и поддержит этот рынок в части инструментов послевоенной реконструкции и восстановления разрушенной инфраструктуры и экономики Украины.

«Учитывая ожидаемые планы послевоенного восстановления Украины, НБУ рад предложить надежное и технологически готовое решение, которое позволит и далее расширять „линк“ и обеспечит доступ клиентам Clearstream к послевоенным финансовым инструментам. Налаживание дальнейшего сотрудничества с Clearstream будет способствовать расширению круга инвесторов и может стать из тех движущих сил, которые обеспечат восстановление инфраструктуры Украины», — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Укрінформ По материалам:

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