НБУ отсрочил возврат некоторых тарифов на депозитарные услуги — Finance.ua

НБУ отсрочил возврат некоторых тарифов на депозитарные услуги Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Национальный банк отсрочил еще на четыре месяца — до 23 апреля 2023 года — применение отдельных тарифов на депозитарные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, речь идет о тарифах по депозитарному обслуживанию депозитарных учреждений и тарифах на обслуживание операций с еврооблигациями (ОВДЗ), которые проводятся в пользу депонентов НБУ при выполнении функции депозитарного учреждения.

«Национальный банк по-прежнему призывает депозитарные учреждения со своей стороны минимизировать или по возможности отменить соответствующие тарифы для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитария НБУ с целью поддержки финансового фронта Украины», — говорится в сообщении.

В то же время в соответствии с постановлением правления НБУ от 6 августа 2022 года № 173 тарифы на остальные депозитарные услуги НБУ, в том числе услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, будут вновь применяться с 23 декабря 2022 года.

Регулятор напомнил, что в начале полномасштабной войны упразднил начисление тарифов на все депозитарные услуги, начиная с 24 февраля 2022 года.

Это снизило нагрузку на работу финансовой системы и позитивно сказалось на функционировании внутреннего долгового рынка. Благодаря этому более 120 тыс. граждан и представителей бизнеса получили возможность приобрести государственные ценные бумаги и поддержать финансовый фронт страны без необходимости совершать дополнительные платежи.

По оценкам НБУ, дальнейшая отсрочка тарифов на предоставленные услуги поддержит государственные финансы, в частности, за счет сохранения благоприятных условий для привлечения правительством финансирования на внутреннем долговом рынке и уменьшения расходов при управлении государственным долгом.

«При этом дополнительная отсрочка тарифов на другие услуги нецелесообразна, учитывая, что большинство клиентов Национального банка — это банки, которые успешно противостоят вызовам войны и не нуждаются в дополнительных смягчениях в части тарифов на операции с НБУ», — пояснили в Нацбанке.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 22 декабря и вступают в силу 23 декабря 2022 года.

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Фінансовий клуб По материалам:

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