НБУ оценил влияние повышения налогов и акцизов на рост цен в Украине — Finance.ua

НБУ оценил влияние повышения налогов и акцизов на рост цен в Украине Сегодня 08:39

НБУ оценил влияние повышения налогов и акцизов на рост цен в Украине

Повышение акцизов на горючее, сигареты и алкоголь прибавит к инфляции в 2024 году 0,4%. Новые налоги, которые планирует ввести правительство, могут повлиять на цены.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга, который транслировался на Youtube

«Этот пакет, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, оценивался нами и фактически закладывался нами в наш базовый сценарий. Необходимость этих налоговых изменений абсолютно ясна, они обусловлены значительными потребностями бюджета, в том числе большими расходами на безопасность и оборону», — сказал он.

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Как отметил Николайчук, повышение акцизов на горючее и сигареты и перепривязка акцизов на алкоголь с гривны на евро приведет к росту цен на 0,4 п.п.

«Этот вклад учтен в нашем обновленном прогнозе, который был пересмотрен до 8,5%», — сказал представитель НБУ.

По его словам, последний законопроект правительства (о повышении налогов на 140 млрд гривен) также может повлиять на цены.

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«Эффекты от введения 1-процентного военного сбора с дохода от любой деятельности юрлиц являются дополнительным риском нашего прогноза. И в случае, если этот сбор будет введен, и компании будут активно переносить расходы на цены, то это также может внести дополнительный вклад в инфляцию», — сказал он.

В то же время другие налоговые инициативы правительства могут негативно влиять на спрос, что может стимулировать предприятия не повышать цены, сообщил Николайчук.

Справка Finance.ua:

СМИ сообщали, что военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП. В то же время об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение — на 2−3%.

Главной причиной вероятного повышения налогов является увеличение военных потребностей Украины, которые, по оценкам, колеблются в пределах 400−500 млрд гривен.

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