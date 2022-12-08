НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины и риски девальвации гривны — Finance.ua

НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины и риски девальвации гривны Сегодня 21:04 — Валюта

НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины и риски девальвации гривны

Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге.

«В отличие от летних месяцев, прежде всего, июня, июля, ситуация на валютном рынке Украины сейчас существенно лучше, и мы это видим по соотношению между спросом и предложением», — сказал он.

По его словам, для НБУ важным индикатором является объем интервенций центробанка, которые в октябре составляли 2 млрд долларов, в ноябре — 1,6 млрд долларов, тогда как в июне НБУ продал 4 млрд долларов для удовлетворения спроса.

Гелетий также напомнил, что сейчас удовлетворительный уровень золотовалютных резервов — 28 млрд долларов.

В то же время он отметил, что в НБУ отдают себе отчет, какие дисбалансы создают фиксация валютного курса и ограничения на валютном рынке относительно движения капитала.

«Пока мы имеем возможность обеспечивать устойчивость фиксации курса и препятствуем накоплению таких дисбалансов», — сказал замглавы НБУ.

Гелетий считает, что девальвация курса лишь ограниченно нивелирует экономические дисбалансы. По его словам, основные риски экономики создает война.

Справка Finance.ua:

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна очередная девальвация гривны. Вопрос может возникнуть при ухудшении ситуации на наличном рынке;

на межбанковском рынке на прошлой неделе (28 ноября — 2 декабря) наблюдался существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который был больше, чем рост предложения;

в ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,34 гривны. Это был второй месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года.

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