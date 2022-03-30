НБУ обсудил с представителями МВФ дальнейшую поддержку Украины — Finance.ua

НБУ обсудил с представителями МВФ дальнейшую поддержку Украины

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НБУ обсудил с представителями МВФ дальнейшую поддержку Украины

Национальный банк обсудил с представителями Международного валютного фонда дальнейшую поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

28 марта глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями встретился с руководителем миссии МВФ по Украине Иванной Владковой-Холлар и постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном.

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Глава Национального банка поблагодарил представителей МВФ за поддержку и помощь, оказанную Фондом Украины в первые дни войны, утвердив дополнительное финансирование нашей стране по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).

«Мы благодарны Фонду за оперативную реакцию на наше обращение и скорейшее принятие решения о выделении финансовой помощи нашему государству», — сказал Кирилл Шевченко.

В ходе встречи стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине и меры, предпринятые Национальным банком с первых дней войны для обеспечения финансовой стабильности.

НБУ проинформировал партнеров о своих усилиях по ужесточению международных экономических санкций для российской федерации.

Участники встречи затронули вопрос создания специального счета под администрированием МВФ для того, чтобы государства-члены фонда и дальше могли оказывать помощь украинской экономике на двусторонней основе.

Также обсудили пути консолидации усилий международных партнеров для поддержки и восстановления Украины.

«Для нас крайне важно поддерживать постоянный контакт с международным сообществом, ведь финансовая и экспертная поддержка таких международных партнеров как МВФ поможет восстановить и развивать Украину после войны», — подчеркнул Кирилл Шевченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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