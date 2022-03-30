НБУ обсудил с представителями МВФ дальнейшую поддержку Украины — Finance.ua

НБУ обсудил с представителями МВФ дальнейшую поддержку Украины
Национальный банк обсудил с представителями Международного валютного фонда дальнейшую поддержку Украины.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
28 марта глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями встретился с руководителем миссии МВФ по Украине Иванной Владковой-Холлар и постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном.
Глава Национального банка поблагодарил представителей МВФ за поддержку и помощь, оказанную Фондом Украины в первые дни войны, утвердив дополнительное финансирование нашей стране по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).
«Мы благодарны Фонду за оперативную реакцию на наше обращение и скорейшее принятие решения о выделении финансовой помощи нашему государству», — сказал Кирилл Шевченко.
В ходе встречи стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине и меры, предпринятые Национальным банком с первых дней войны для обеспечения финансовой стабильности.
НБУ проинформировал партнеров о своих усилиях по ужесточению международных экономических санкций для российской федерации.
Участники встречи затронули вопрос создания специального счета под администрированием МВФ для того, чтобы государства-члены фонда и дальше могли оказывать помощь украинской экономике на двусторонней основе.
Также обсудили пути консолидации усилий международных партнеров для поддержки и восстановления Украины.
«Для нас крайне важно поддерживать постоянный контакт с международным сообществом, ведь финансовая и экспертная поддержка таких международных партнеров как МВФ поможет восстановить и развивать Украину после войны», — подчеркнул Кирилл Шевченко.