Еврокомиссия создала систему для пожертвования от частных компаний украинским беженцам — Finance.ua

Еврокомиссия создала систему для пожертвования от частных компаний украинским беженцам

Сегодня 07:32 — Казна и Политика

В рамках кампании «Поддержи Украину» Европейская комиссия создала новую систему для направления пожертвований в натуральной форме от частного сектора в Украину, Молдову и соседние государства-члены ЕС, чтобы помочь беженцам и внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, которую против Украины развязала россия.

Как сообщает во вторник Европейская комиссия, ЕС будет координировать доставку крупномасштабных пожертвований в натуральной форме жизненно важных предметов, таких как лекарства, вакцины, медицинское оборудование, палатки, кровати и аварийные одеяла.

Поставки будут осуществляться в сотрудничестве с бельгийскими органами гражданской защиты и через стратегический резерв rescEU Механизма гражданской защиты ЕС, отмечается в сообщении.

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