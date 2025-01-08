НБУ обновил требования к страховым посредникам — Finance.ua

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НБУ обновил требования к страховым посредникам

Страхование
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НБУ обновил требования к страховым посредникам
НБУ обновил требования к страховым посредникам
Национальный банк Украины обновил требования относительно деятельности страховых посредников и условия осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховых продуктов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Положение об авторизации страховых посредников и условия осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховых продуктов является очередным шагом по приближению нормативно-правовых актов Национального банка в сфере страхования к стандартам ЕС, а также будет способствовать повышению качества предоставления посреднических услуг в сфере страхования», — сказано в сообщении.
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Положение разработано с целью обеспечения внедрения требований Директивы 2016/97/ЕС Европейского Парламента и Совета от 20 января 2016 г. о реализации страховых продуктов и Закона Украины «О страховании» и определяет:
  • требования к лицам, осуществляющим деятельность по реализации страховых и/или перестраховых продуктов, включая работников страховщиков;
  • порядок ведения Национальным банком Реестра страховых посредников (будет осуществляться средствами Комплексной информационной системы Национального банка);
  • систему регистрации и порядок авторизации страховых посредников страховщиком и Национальным банком;
  • порядок уведомления страховыми посредниками — нерезидентами Национального банка о намерении осуществлять деятельность на территории Украины;
  • порядок и требования по раскрытию информации в перечне работников по реализации страховщика и страхового посредника;
  • порядок осуществления Национальным банком надзора за страховыми посредниками и особенности административного производства при осуществлении процедур авторизации страховых посредников.

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Новые требования определяют основные аспекты деятельности при реализации страховых и/или перестраховых продуктов на рынке страхования и порядок урегулирования взаимоотношений между страховщиками, страховыми посредниками и их клиентами.
В то же время для страховщиков и страховых посредников предусмотрен переходный период для регистрации в соответствии с новыми требованиями.
По материалам:
Finance.ua
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