НБУ обновил перечень бенчмарк-ОВГЗ — Finance.ua

НБУ обновил перечень бенчмарк-ОВГЗ Сегодня 12:16 — Казна и Политика

НБУ обновил перечень бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк актуализирует перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Так, с 12 апреля 2025 года:

из перечня бенчмарк-ОВГЗ будет исключен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227185, учитывая его плановое погашение 02 апреля 2025 года в полном объеме;

вместо этого в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с ISIN UA4000234934, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 01 апреля 2025 года.

«Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе», — говорится в сообщении НБУ.

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В регуляторе напоминают, что банки могут зачислять определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов.

Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 12 апреля 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227102, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553 та новий UA4000234934.

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Актуализация перечня бенчмарк-ОВГЗ вступает в силу с 12 апреля 2025 года.

Напомним, с 9 апреля объем долларовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц начал превышать объемы, находящиеся в собственности банков. ОВГЗ — широко доступная альтернатива банковским депозитам, доход по которой не подлежит налогообложению.

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