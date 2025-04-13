Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ — Finance.ua

Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ Сегодня 09:18 — Казна и Политика

Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ

В 2025 году через выпуск ОВГЗ в госбюджет привлечено 103,3 млрд грн. В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах привлекли почти 1,6 трлн грн в эквиваленте.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

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В прошлом месяце от выпуска государственных облигаций было привлечено 47,3 млрд грн в эквиваленте:

30,4 млрд грн;

201 млн долларов США;

191 млн евро.

Безопасность и оборона — главные направления для средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ.

Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

В министерстве сообщили, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,83 трлн гривен.

Наибольшая часть находится у коммерческих банков (46,8%) и НБУ (36,9%).

Доля юридических и физических лиц — 9,5% и 4,7% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,2%, страховых компаний — 1%, а территориальных общин — 0,02%.

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 апреля 2025 года по 1 апреля 2024 года) вырос на 24% до 260 млрд грн.

В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 4,7% по состоянию на начало апреля 2025 года (в апреле 2024 года — 3,6%).

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Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в марте была равна 16,4%, в долларе — 4,5%, в евро — 3,24%.

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