Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ

Казна и Политика
54
Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ
Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ
В 2025 году через выпуск ОВГЗ в госбюджет привлечено 103,3 млрд грн. В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах привлекли почти 1,6 трлн грн в эквиваленте.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
Читайте также
В прошлом месяце от выпуска государственных облигаций было привлечено 47,3 млрд грн в эквиваленте:
  • 30,4 млрд грн;
  • 201 млн долларов США;
  • 191 млн евро.
Безопасность и оборона — главные направления для средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ.
Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.
Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ
В министерстве сообщили, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,83 трлн гривен.
Наибольшая часть находится у коммерческих банков (46,8%) и НБУ (36,9%).
Читайте также
Доля юридических и физических лиц — 9,5% и 4,7% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,2%, страховых компаний — 1%, а территориальных общин — 0,02%.
Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 апреля 2025 года по 1 апреля 2024 года) вырос на 24% до 260 млрд грн.
В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 4,7% по состоянию на начало апреля 2025 года (в апреле 2024 года — 3,6%).
Читайте также
Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в марте была равна 16,4%, в долларе — 4,5%, в евро — 3,24%.
Более 100 млрд грн в бюджет: Минфин обнародовал результаты продажи ОВГЗ
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems