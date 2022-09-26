Названы топ-20 лучших авиакомпаний мира в 2022 году — Finance.ua

Названы топ-20 лучших авиакомпаний мира в 2022 году Вчера 18:54 — Фондовый рынок

Названы топ-20 лучших авиакомпаний мира в 2022 году

Qatar Airways рекордный седьмой раз была признана лучшей авиакомпанией мира на World Airline Awards 2022, завоевав престижный титул «Авиакомпания года 2022».

Широко известная как Оскар авиационной индустрии премия World Airline Awards была учреждена в 1999 году. Она считается полностью независимой и беспристрастной, поскольку все расходы по опросу клиентов и награждению победителей оплачиваются организаторами — Skytrax.

«Быть названным „Лучшей авиакомпанией мира“ всегда было целью, но выиграть ее в седьмой раз и получить три дополнительных награды — это свидетельство тяжелой работы наших сотрудников. Их самоотверженность обеспечивает пассажирам самые лучшие впечатления от полетов из Qatar Airways. Получить эти награды в том же году, когда мы отмечаем наше 25-летие, еще приятнее, и я хочу выразить искреннюю благодарность всем нашим проголосовавшим за нас пассажирам. Ваша поддержка каждый день подталкивает нас к большим достижениям, мы ценим вашу лояльность и стремимся создать воспоминания на всю жизнь, когда вы летаете из Qatar Airways», — сказал исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.

Лидеры рейтинга

Singapore Airlines заняли второе место в мире, третье — у Emirates, четвертое — у ANA All Nippon Airways. На пятом месте — Qantas Airways. Всего же в списке было более 350 авиакомпаний.

Среди победителей премии с максимальным числом наград — Qatar Airways и Singapore Airlines с 9 статуэтками. В Северной Америке успеха добилась Delta Air Lines, получив шесть наград. В Европе доминирует Turkish Airlines, получившая четыре награды, в том числе звание лучшей авиакомпании Европы.

Индийская Vistara стала еще одним победителем, получив две награды: «Лучшая авиакомпания в Индии и Южной Азии» и «Лучший персонал среди авиакомпаний в Индии и Южной Азии».

airBaltic впервые отпраздновала успех на World Airline Awards 2022, получив награды: «Лучшая авиакомпания в Восточной Европе», «Самая совершенная авиакомпания в Европе» и «Лучший персонал авиакомпании в Восточной Европе».

20 лучших авиакомпаний мира в 2022 году:

Qatar Airways;

Air New Zealand;

Singapore Airlines;

Emirates;

ANA All Nippon Airways;

Qantas Airways;

Japan Airlines;

Turkish Airlines;

Air France;

Korean Air;

Swiss Int’l Air Lines;

British Airways;

Etihad Airways;

China Southern;

Hainan Airlines;

Lufthansa;

Cathay Pacific;

KLM;

EVA Air;

Virgin Atlantic.

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