Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025 — Finance.ua
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Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025

Финтех и Карты
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Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025
Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025
28 марта в рамках Всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards-2025 отметили лучшие банковские приложения.
Для этого эксперты установили и протестировали приложения каждого банка-номинанта по 28 критериям. Также учли оценки жюри и голоса с сайта и определили тройку лидеров:
  • 1 место — àbank24
  • 2 место — ПУМБ
  • 3 место с одинаковым количеством голосов разделили приложения monobank и Приват24
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«àbank24 — это мобильное приложение с акцентом на потребности людей», — рассказывают победители. В приложении собраны все удобные услуги онлайн-банкинга, функции для ФЛП и программы лояльности от партнеров.
Определяли лучших три группы жюри и тестирование. Публикуем победителей каждой:
  • победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
— 1 место — monobank;
— 2 место — ПУМБ;
— 3 место — ПриватБанк;
— 4 место — абанк;
— 5 место — Sense Bank.
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  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающие непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
— 1 место — monobank;
— 2 место — ПУМБ;
— 3 место — ПриватБанк;
— 4 место — абанк;
— 5 место — Sense Bank.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
— 1 место — абанк;
— 2 место — Alliance bank;
— 3 место — ПриватБанк;
— 4 место — ПУМБ;
— 5 место — monobank.
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  • результаты тестирования:
— 1 место — абанк;
— 2 место — ПУМБ;
— 3 место — Sense Bank;
— 4 место — Банк Власний Рахунок;
— 5 место — monobank/ ПриватБанк.

Справка Finance.ua:

  • FinAwords — это ежегодная премия, отмечающая достижения в финансовой сфере Украины;
  • среди номинантов ведущие банки, МФО, страховые компании и финтех-проекты;
  • организаторы премии — авторитетные финансовые медиа Finance.ua и Минфин.
По материалам:
Finance.ua
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