Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025 — Finance.ua

Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025 Сегодня 16:02 — Финтех и Карты

Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025

28 марта в рамках Всеукраинской премии признания лучших в финансовой сфере FinAwards-2025 отметили лучшие банковские приложения.

Для этого эксперты установили и протестировали приложения каждого банка-номинанта по 28 критериям. Также учли оценки жюри и голоса с сайта и определили тройку лидеров:

1 место — àbank24

2 место — ПУМБ

3 место с одинаковым количеством голосов разделили приложения monobank и Приват24

«àbank24 — это мобильное приложение с акцентом на потребности людей», — рассказывают победители. В приложении собраны все удобные услуги онлайн-банкинга, функции для ФЛП и программы лояльности от партнеров.

Определяли лучших три группы жюри и тестирование. Публикуем победителей каждой:

победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):

— 1 место — monobank

— 2 место — ПУМБ

— 3 место — ПриватБанк

— 4 место — абанк;

— 5 место — Sense Bank.

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победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающие непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):

— 1 место — monobank;

— 2 место — ПУМБ;

— 3 место — ПриватБанк;

— 4 место — абанк;

— 5 место — Sense Bank.

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):

— 1 место — абанк;

— 2 место — Alliance bank;

— 3 место — ПриватБанк;

— 4 место — ПУМБ;

— 5 место — monobank.

результаты тестирования:

— 1 место — абанк;

— 2 место — ПУМБ;

— 3 место — Sense Bank;

— 5 место — monobank/ ПриватБанк.

Справка Finance.ua:

FinAwords — это ежегодная премия, отмечающая достижения в финансовой сфере Украины;

среди номинантов ведущие банки, МФО, страховые компании и финтех-проекты;

организаторы премии — авторитетные финансовые медиа Finance.ua и Минфин.

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