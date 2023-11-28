Назначение платежа с 1 декабря 2023 г. для уплаты единого налога: что изменится — Finance.ua

Назначение платежа с 1 декабря 2023 г. для уплаты единого налога: что изменится Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Назначение платежа с 1 декабря 2023 г. для уплаты единого налога: что изменится

С 1 декабря 2023 года меняются требования к назначению платежа для уплаты единого налога. Поэтому юридическим лицам, как и ФЛП, нужно знать о новых правилах. Какие нововведения ждут украинцев с декабря 2023 года — читайте в материале.

Назначение платежа: как изменится структура реквизита

С начала декабря в реквизите платежей под названием Назначение платежа следует указывать:

код уплаты налогов и ЕСВ;

название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Обязательных полей теперь будет только 2. А вот 1 поле для плательщиков на единый счет (Дополнительная информация записи).

Что будет, если неправильно заполнить строку назначения платежа

Пока налогоплательщиков не штрафуют за нарушение правил при заполнении реквизита Назначение платежа платежного поручения в случае уплаты налогов, сборов, платежей на бюджетные счета или ЕСВ на внебюджетные счета, а также на единый счет.

Пока законодательством не предусмотрена ответственность за подобные ошибки.

Как заполнить назначение платежа по-новому: пример для ФЛП

Для уплаты ЕН 1 и 2 группам в поле под названием Назначение платежа указывайте: 101 единый налог за ноябрь 2023 года.

Уплата ЕСВ отмечается похоже: 101 ЕСВ за IV квартал 2023 года.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.