Нардеп из «Слуги народа» заявила, что новая волна мобилизации будет стоить бюджету более 300 млрд гривен — Finance.ua

Нардеп из «Слуги народа» заявила, что новая волна мобилизации будет стоить бюджету более 300 млрд гривен Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Нардеп из «Слуги народа» заявила, что новая волна мобилизации будет стоить бюджету более 300 млрд гривен

В случае принятия закона, на очередную волну мобилизации понадобится «по очень скромным подсчетам» более 300 миллиардов гривен.

Об этом депутат фракции «Слуга народа», член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк написала в Facebook.

По ее словам, учитывая эти потребности, народные избранники задумываются о внедрении дополнительного «мобилизационного сбора» с целью возмещения расходов на усиление мобилизации в Украине. Но такое нововведение будет касаться не всех украинцев.

«После принятия закона день войны значительно подорожает. А в казне что? Казна ждет транша, которого до сих пор нет. Как финансировать мобилизацию? Прежде всего, навести порядок на таможне, где недополучение достигает 22 миллиардов. Но и это не панацея. Ведь этого хватит всего на 4,5 дня войны. Повышение налогов? Возможно, речь пойдет о военном сборе. Повышение других налогов приведет к тому, что зарплаты загонят еще больше в тень», — пишет она на своей странице в соцсетях.

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Василевская-Смаглюк отмечает, что стоило бы обратить внимание на зарплаты в госсекторе, на госпредприятиях и в муниципалитетах, которые местами «заоблачные». В качестве примера депутат привела зарплатный фонд Вышгородского городского головы и его заместителей и советников, который за декабрь достиг более 700 тысяч гривен, не говоря уже о «миллионных месячных зарплатах членов всяческих наблюдательных советов».

«Если ввести некий мобилизационный сбор с госсектора, где зарплаты членов наблюдательных советов, руководителей предприятий, народных депутатов, директоров всевозможных департаментов, мэров городов и их „советников“ выше средней и обложить таким сбором, это тоже оплатит нам несколько дней войны», — пишет политика и добавляет, что «борьбу с коррупцией никто не отменял».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Генштаб Вооруженных сил Украины попросил дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек. Это может стоить Украине 500 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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