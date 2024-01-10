Нардеп из «Слуги народа» заявила, что новая волна мобилизации будет стоить бюджету более 300 млрд гривен — Finance.ua
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Нардеп из «Слуги народа» заявила, что новая волна мобилизации будет стоить бюджету более 300 млрд гривен

Казна и Политика
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Нардеп из «Слуги народа» заявила, что новая волна мобилизации будет стоить бюджету более 300 млрд гривен
Нардеп из «Слуги народа» заявила, что новая волна мобилизации будет стоить бюджету более 300 млрд гривен
В случае принятия закона, на очередную волну мобилизации понадобится «по очень скромным подсчетам» более 300 миллиардов гривен.
Об этом депутат фракции «Слуга народа», член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк написала в Facebook.
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По ее словам, учитывая эти потребности, народные избранники задумываются о внедрении дополнительного «мобилизационного сбора» с целью возмещения расходов на усиление мобилизации в Украине. Но такое нововведение будет касаться не всех украинцев.
«После принятия закона день войны значительно подорожает. А в казне что? Казна ждет транша, которого до сих пор нет. Как финансировать мобилизацию? Прежде всего, навести порядок на таможне, где недополучение достигает 22 миллиардов. Но и это не панацея. Ведь этого хватит всего на 4,5 дня войны. Повышение налогов? Возможно, речь пойдет о военном сборе. Повышение других налогов приведет к тому, что зарплаты загонят еще больше в тень», — пишет она на своей странице в соцсетях.
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Василевская-Смаглюк отмечает, что стоило бы обратить внимание на зарплаты в госсекторе, на госпредприятиях и в муниципалитетах, которые местами «заоблачные». В качестве примера депутат привела зарплатный фонд Вышгородского городского головы и его заместителей и советников, который за декабрь достиг более 700 тысяч гривен, не говоря уже о «миллионных месячных зарплатах членов всяческих наблюдательных советов».
«Если ввести некий мобилизационный сбор с госсектора, где зарплаты членов наблюдательных советов, руководителей предприятий, народных депутатов, директоров всевозможных департаментов, мэров городов и их „советников“ выше средней и обложить таким сбором, это тоже оплатит нам несколько дней войны», — пишет политика и добавляет, что «борьбу с коррупцией никто не отменял».
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины попросил дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек. Это может стоить Украине 500 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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