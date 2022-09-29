Нанесенный войной ущерб уже в 1,6 раза превышает ВВП Украины — Шмыгаль Сегодня 20:02 — Казна и Политика

Нанесенный войной ущерб уже в 1,6 раза превышает ВВП Украины — Шмыгаль

Ущерб, нанесенный Украине развязанной российской федерацией войной, уже в 1,6 раза превышает ВВП нашего государства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на селекторном совещании с главами ОВА.

«Ситуация с ущербом зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, почти $350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем ВВП нашего государства за прошлый год. Конечно, мы понимаем, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны на быстрое восстановление, быструю отстройку, на социальную инфраструктуру, на инфраструктуру критическую, подготовку к зиме», — сказал Шмыгаль.

По его словам, этот отчет готовили в тесном содействии специалисты Всемирного банка, Европейской комиссии и правительства.

Кроме того, участники совещания уделили внимание вопросам восстановления важной инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону.

«Сложный отопительный сезон будет. Надо подготовиться, скоординироваться», — подчеркнул премьер.

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Шмыгаль убежден в том, что синергия центральных и местных властей является залогом стабильного прохождения зимнего периода и последующего восстановления страны.

Всемирный банк, Европейская комиссия и правительство Украины в сотрудничестве с партнерами 9 сентября представили общий отчет с объективной и независимой оценкой нынешних потребностей на восстановление и отстройку Украины в размере $349 млрд.

Справка Finance.ua:

Напомним, Всемирный банк 9 сентября презентовал оценку убытков, понесенных Украиной из-за нападения россии. Речь идет об общей сумме в $350 млрд;

эта оценка будет служить ориентиром для будущего финансирования проектов, связанных с восстановлением Украины;



по подсчетам KSE Institute, по состоянию на 5 сентября 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуры достигает $114,5 млрд. По сравнению с последними расчетами ущерб, нанесенный из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, вырос на $1 млрд.



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