Налогоплательщиков не будут наказывать за непредставление отчетности — Finance.ua

Налогоплательщиков не будут наказывать за непредставление отчетности

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Налогоплательщиков не будут наказывать за непредставление отчетности

Налогоплательщики освобождены от ответственности за непредставление отчетности в связи с форс-мажором, признанным Торгово-промышленной палатой Украины.

Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Татьяна Кириенко.

«Поскольку ТПП засвидетельствовала форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, налоговая разъяснила, что в случае невозможности представления налоговых деклараций, своевременной уплаты или регистрации налоговых накладных налогоплательщики освобождаются от любой ответственности за непредставление ответственности», — сообщила Татьяна Кириен во время заседания парламентского комитета по финансам.

Она уточнила, что налоговые проверки не производятся, а уже начатые — остановятся.

«Сейчас ГНС и территориальные органы максимально работают с налогоплательщиками по поводу возможности уплаты налогов до наступления сроков уплаты и в наличной, и в безналичной форме независимо от возможности представления налоговой отчетности. Все суммы уплаченных налогов будут отражены в системах ГНС и, в частности, в карточках налогоплательщика», — сказала Кириенко.

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