«Налог на смартфон»: к чему готовиться украинцам — Finance.ua

«Налог на смартфон»: к чему готовиться украинцам
В Верховной Раде 9 июня этого года зарегистрирован законопроект № 5552-1, которым предлагается ввести новую методику расчета налога на технику. Это будет работать на смартфонах и телевизорах.
Авторы этого нововведения уверены, что в нем будут учтены права правообладателей, пользователей, изготовителей и продавцов устройств.
Законопроект будет регулировать вопросы авторского права и адаптировать его к европейским правовым нормам. Это будет первый украинский сборник проверенных авторов о технике.
Так называемый налог на смартфон теперь включен в стоимость устройства вместе с налогом, уплаченным за право копирования на устройство. Деньги пойдут в Организацию по управлению авторским правом (CMO). После этого они перенаправляются владельцу содержимого.
В случае принятия законопроекта цена будет зависеть от следующих факторов:
- цена содержимого;
- стоимость оборудования;
- количество потребляемого контента;
- потребление контента;
- показатель ВВП на душу населения;
- теневой рынок и другие объемы торгов.
Цены на электронику выросли на 0,44% из-за сбора, а если учесть новый метод расчета, могут вырасти на 23%, говорят эксперты.
Что предлагают украинцам платежные системы, компании и зарубежные банки 📳 Справка Finance.ua:
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