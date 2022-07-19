«Налог на смартфон»: к чему готовиться украинцам — Finance.ua
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«Налог на смартфон»: к чему готовиться украинцам

Личные финансы
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«Налог на смартфон»: к чему готовиться украинцам
В Верховной Раде 9 июня этого года зарегистрирован законопроект № 5552-1, которым предлагается ввести новую методику расчета налога на технику. Это будет работать на смартфонах и телевизорах.
Авторы этого нововведения уверены, что в нем будут учтены права правообладателей, пользователей, изготовителей и продавцов устройств.
Законопроект будет регулировать вопросы авторского права и адаптировать его к европейским правовым нормам. Это будет первый украинский сборник проверенных авторов о технике.
Так называемый налог на смартфон теперь включен в стоимость устройства вместе с налогом, уплаченным за право копирования на устройство. Деньги пойдут в Организацию по управлению авторским правом (CMO). После этого они перенаправляются владельцу содержимого.
В случае принятия законопроекта цена будет зависеть от следующих факторов:
  • цена содержимого;
  • стоимость оборудования;
  • количество потребляемого контента;
  • потребление контента;
  • показатель ВВП на душу населения;
  • теневой рынок и другие объемы торгов.
Цены на электронику выросли на 0,44% из-за сбора, а если учесть новый метод расчета, могут вырасти на 23%, говорят эксперты.

Что предлагают украинцам платежные системы, компании и зарубежные банки 📳 Справка Finance.ua:

  • Европейская Комиссия призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и дальше предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.
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По материалам:
iTechua
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