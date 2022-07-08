Єврокомісія закликає мобільних операторів зберегти пільги для українських біженців — Finance.ua

Єврокомісія закликає мобільних операторів зберегти пільги для українських біженців Вчора 10:46 — Особисті фінанси

Єврокомісія закликає мобільних операторів зберегти пільги для українських біженців

Європейська Комісія (ЄК) закликала операторів мобільного зв’язку в країнах ЄС та України і надалі надавати українським біженцям можливість користуватись мобільними телефонами без плати або з низькими тарифами за роумінг.

Як повідомляє Deutsche Welle, у своїй заяві ЄК закликає операторів мобільного зв’язку продовжити укладені раніше тримісячні угоди щодо пільгових умов для українців у ЄС.

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«Мільйони людей залишили Україну і перебувають у ЄС. Вкрай важливо, щоб українці мали змогу користуватися зв’язком за доступною ціною, залишаючись у контакті зі своїми сім’ями та друзями», — йдеться в заяві.

У Брюсселі наголошують, що відповідну спільну домовленість підписали 8 квітня 38 сторін, серед яких європейські оператори мобільного зв’язку, а також усі мобільні оператори України. Але невдовзі спливає початковий тримісячний період чинності цієї домовленості.

Як зазначається в опублікованому висновку європейських регуляторів електронних комунікацій, угода між операторами була дуже успішною. Це дає вагомі підстави для продовження чинності угоди, тож Єврокомісія закликає операторів зберегти свої добровільні зобов’язання щодо українських біженців у ЄС.

Крім доступного роумінгу для українських біженців, телекомунікаційні компанії ЄС після початку війни видали українцям 2,5 мільйона SIM-карток, а на кордонах та у притулках були створені хот-споти WiFi.

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УНІАН За матеріалами:

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