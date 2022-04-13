Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку — Finance.ua
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Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку

Вчора 15:14Особисті фінанси
1803
Якщо на банківській картці не вистачає грошей, їх легко можна переказати з телефону, тобто з мобільного рахунку. Розповідаємо, як правильно та швидко це зробити.
Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів і вони залежать від вашого оператора зв’язку.

Київстар

Наприклад, на сайті «Київстар» є розділ «Смарт-гроші», зайшовши туди виберіть опцію «З мобільного на картку».
Перед вами з’явиться поле, де потрібно ввести номер картки, номер телефону та суму, яку потрібно переказати.
Врахуйте, що за один раз можна провести платіж не більше 3 тис. грн.

Vodafone

У Vodafone для таких випадків є спеціальний додаток SharPay (VodafonePay), він доступний для користувачів IOS та Android. Проте зважте, що за таку послугу з вас можуть взяти до 4% комісії.

Якщо немає інтернету

Якщо у вас немає доступу до інтернету, то картку можна поповнити за допомогою SMS-повідомлення, але така послуга є не у всіх операторів.
Наприклад, для користувачів «Київстар» така можливість доступна: вам необхідно набрати повідомлення «63069 „пробіл“ номер картки „пробіл“ сума» та відправити його на номер 888.

Як зробити eSIM в Україні

Останнім способом, доступним для клієнтів будь-яких українських операторів, є поповнення через платіжні системи — «ГлобалМані», EasyPay, LiqPay, iPay.ua.
За матеріалами: Сьогодні
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