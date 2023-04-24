«Нафтогаз» хочет привлечь ExxonMobil, Halliburton и Chevron, чтобы нарастить добычу газа — Finance.ua
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«Нафтогаз» хочет привлечь ExxonMobil, Halliburton и Chevron, чтобы нарастить добычу газа

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Государственный «Нафтогаз» провел переговоры с крупными американскими нефтяными группами ExxonMobil, Halliburton и Chevron по энергетическим проектам, прежде всего по добыче газа в Украине.
Об этом глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев рассказал Financial Times.
Переговоры с крупными американскими игроками на рынке ископаемого топлива являются частью стратегии по увеличению добычи газа, которая, по мнению украинских чиновников, может помочь заменить российские поставки в Европу в ближайшие годы.
Чернышев рассказал, что в последние дни провел встречи в Вашингтоне с представителями Halliburton и ExxonMobil. По его словам, в январе он встречался с руководством Шеврона.
«Мы понимаем, что частным компаниям достаточно тяжело работать во время войны», — сказал он. «Мы работаем над страховыми механизмами, чтобы защитить их капитал. Наверное, это займет некоторое время. Но мы не ждем — мы идем вперед».
Чернышев отметил, что в последние дни он также встретился с чиновниками Белого дома, членами Конгресса и сенаторами, пытаясь заручиться большей политической поддержкой для американских инвестиций в энергетический сектор Украины.
Украина давно отмечает перспективы увеличения добычи сланцевого газа и нетрадиционных источников энергии в Харьковской, Полтавской и Закарпатской областях. «Нафтогаз» заявил, что надеется воспользоваться американским опытом в бурении сланцевых скважин на суше, который сделал США крупнейшим в мире производителем нефти и газа.
«Нафтогаз» надеется вскоре подписать контракт с Halliburton, который поможет увеличить добычу до 13,5 млрд кубометров в этом году, что примерно на 1 млрд кубометров больше, чем в 2022 году. Чернышев сказал, что трудно взять на себя обязательство по долгосрочным целям добычи, пока не закончится война.
«Это очень много. И для того чтобы достичь этого, нам может понадобиться серьезное расширение сервиса и технологические драйверы, которые Halliburton способна обеспечить», — сказал Чернышев. «Мы хотим, чтобы они значительно расширили [свое присутствие]».
Переговоры с Exxon и Chevron, компаниями, которые в настоящее время не работают в Украине, находятся на ранней стадии, и для того чтобы добиться результатов, понадобится больше времени. «Нафтогаз» заявил, что он открыт для различных договоренностей.
«Мы можем заниматься общей добычей газа вместе, соглашение о распределении продукции (СРП) — они могут иметь лицензию и добывать самостоятельно, мы будем рады», — добавил Чернышев.
По материалам:
Економічна Правда
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