Национальная нефтяная корпорация Ливии возобновляет экспорт нефти — Finance.ua
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Национальная нефтяная корпорация Ливии возобновляет экспорт нефти

Энергетика
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Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) возобновляет экспорт нефти после форс-мажора и смены главы компании.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы NOC.
«Сейчас идет подготовка к экспорту нефти после снятия форс-мажора на терминалах и нефтяных месторождениях», — говорится в пресс-релизе.
В частности, на терминал Зувейтина 20 июля должен прибыть танкер для отгрузки одного миллиона баррелей нефти, еще один танкер прибудет в терминал Седра, сообщила NOC.
«Два танкера прибудут на терминал Рас-Лануф 20-21 июля, также на этот период намечена отгрузка 600 тысяч баррелей нефти в порту Брега на один танкер. Эти меры были предприняты для возобновления производства», — говорится в сообщении.
Напомним, правительство национального единства Ливии заявило в прошлый четверг об изменении многолетнего главы Национальной нефтяной корпорации Мустафы Саналы. По словам Саналы, смена руководства произошла под угрозой оружия. Он заявил, что не намерен передавать управление компанией назначенному новому руководителю.
Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановлении работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал с апреля по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.
По материалам: enkorr
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