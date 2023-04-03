Нацбанки Украины и Польши продлили соглашение о валютном свопе — Finance.ua

Нацбанки Украины и Польши продлили соглашение о валютном свопе
Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна/доллар США продлен еще на год.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Условия договора не изменились: максимальный объем сделок — 1 млрд долл. США в эквиваленте, а срок действия — один год с возможностью пролонгации.
Читайте также: Новое поколение системы электронных платежей: что изменилось для банков и украинцев
Напомним, что уже в первый день полномасштабного вторжения россии в Украину центробанк Польши решил открыть Национальному банку доступ к 1 млрд долл. США в условиях валютного свопа.
НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время, такая поддержка центробанка Польши стала «подушкой безопасности» для финансового сектора Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью