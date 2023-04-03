Нацбанки Украины и Польши продлили соглашение о валютном свопе — Finance.ua

Нацбанки Украины и Польши продлили соглашение о валютном свопе Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

Договор между центробанками Украины и Польши о валютном свопе гривна/доллар США продлен еще на год.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Условия договора не изменились: максимальный объем сделок — 1 млрд долл. США в эквиваленте, а срок действия — один год с возможностью пролонгации.

Напомним, что уже в первый день полномасштабного вторжения россии в Украину центробанк Польши решил открыть Национальному банку доступ к 1 млрд долл. США в условиях валютного свопа.

НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время, такая поддержка центробанка Польши стала «подушкой безопасности» для финансового сектора Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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