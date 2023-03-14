Нацбанк уточнил требования к эквайрам касательно платежных операций — Finance.ua

Нацбанк уточнил требования к эквайрам касательно платежных операций Сегодня 12:23 — Финтех и Карты

Нацбанк уточнил требования к эквайрам касательно платежных операций

Национальный банк Украины уточнил требования к эквайрам при совершении платежных операций. Это обусловлено необходимостью усилить соблюдение участниками платежного рынка требований законодательства.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Что изменил Нацбанк:

1) Обязал эквайров и других поставщиков платежных услуг (банки и небанковские финансовые учреждения), участвующих в проведении платежной операции, сопровождать ее подробной информацией, предусмотренной законодательством.

О чем идет речь? Некоторые участники платежного рынка в момент инициирования платежной операции между счетами физических и юридических лиц не сопровождали такие платежи информацией о получателе средств. Это, в частности, приводило к невозможности определения, в чью пользу производились следующие платежи.

2) Определил, что эквайр или другой поставщик платежных услуг (банк или небанковское финансовое учреждение) при осуществлении платежной услуги, инициированной пользователем в пользу получателя через эквайра или другого поставщика платежных услуг, не является ни плательщиком, ни получателем по нему.

Почему это важно? Подмена роли участника платежного рынка создавала условия для сокрытия целей расчетов. Например, пополнение игровых счетов у организаторов азартных игр маскировалось под денежные переводы.

3) Обязал эквайров по каждой выполненной платежной операции, включая операцию, совершенную при участии другого поставщика платежных услуг, владеть информацией о плательщике и получателе (полный номер платежной карты/наименования и номер счета торговца).

Какую проблему это решает? Эквайры обычно привлекают посредников для предоставления платежных услуг в сети Интернет, что, в частности, способствует распространению безналичных расчетов и снижению их стоимости. В то же время существует риск потери эквайром контроля за тем, кому именно будут зачислены средства и соответствует ли деятельность получателя тому виду, установленному кодом предоставленного виртуального терминала (так называемый МСС-код). Установленное Национальным банком требование будет предотвращать мискодинг, в частности повысит для банков прозрачность работы, а для пользователей Эквайры обычно привлекают посредников для предоставления платежных услуг в сети Интернет, что, в частности, способствует распространению безналичных расчетов и снижению их стоимости. В то же время существует риск потери эквайром контроля за тем, кому именно будут зачислены средства и соответствует ли деятельность получателя тому виду, установленному кодом предоставленного виртуального терминала (так называемый МСС-код). Установленное Национальным банком требование будет предотвращать мискодинг, в частности повысит для банков прозрачность работы, а для пользователей платежных карт — понимание, в чью именно пользу произведен платеж.

Также регулятор детализировал требования к документам, предоставляемым для подтверждения проведения операций с использованием платежных инструментов, в частности квитанции платежного терминала.

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