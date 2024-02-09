Нацбанк разработал концепцию обязательного страхования военных рисков — Finance.ua

Нацбанк разработал концепцию обязательного страхования военных рисков Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Нацбанк разработал концепцию обязательного страхования военных рисков

Национальный банк Украины завершил разработку концепции создания механизма страхования военных рисков, которая уже согласована с Министерством экономики и Министерством финансов.

Об этом сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на конференции «Финансы для бизнеса во время войны» в Киеве.

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«Мы завершили и согласовали концепцию создания механизма страхования военных рисков. Это была также долгая работа, которую мы при поддержке Всемирного банка начали еще в 2022 году. На сегодняшний день концепция и этот механизм уже согласованы основными профильными нашими партнерами — Министерством экономики, Министерством финансов», — сказала она.

По словам Рожковой, эта концепция и механизм предусматривают обязательное страхование военных рисков определенного объекта.

«Список самих военных рисков на первом этапе запуска механизма будет очень сильно ограничен», — отметила представитель НБУ.

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«Потому что само понятие „военно-политические риски“ — очень широкое, оно охватывает всего-всего много, в частности риски изменения регуляций. Мы говорим сейчас, на первом этапе, исключительно о прямых материальных потерях вследствие военных действий: уничтожения, повреждения, мощности, имущества и тому подобное», — объяснила заместитель главы НБУ.

Обязательное страхование позволит привлечь в этот процесс очень большое количество объектов, что позволит существенно снизить стоимость такого страхования, считает она.

«Добровольное будет также возможно для тех, кто захочет», — добавила Рожкова.

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Она отметила, что будут действовать три уровня покрытия: отечественные страховые компании, государственное агентство (страхование. — Ред.) и западные перестраховочные компании.

Рожкова добавила, что концепция требует некоторой детализации, в частности, по перечню объектов, подлежащих обязательному страхованию.

Представитель Нацбанка сообщила, что для запуска этого механизма нужно написание специального закона.

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«Параллельно (нужно. — Ред.) начать писать сам закон. Всемирный банк, Европейская комиссия, другие международные партнеры, включая международные перестраховочные брокеры… приобщались к разработке этого механизма, выразили полную готовность оказывать нам всю техническую помощь при написании закона. Поэтому мы начнем писать этот закон уже. В наших планах мы хотим этот законопроект, в принципе, до июня завершить», — сказала она.

Рожкова выразила надежду, что механизм заработает в этом году, назвав это «амбициозной целью».

«Мы говорим о создании полнофункционального механизма, который может заработать уже сейчас и будет работать еще долгие годы после окончания полномасштабной войны, поскольку риски безопасности будут сохраняться», — подытожила замглавы Нацбанка.

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