Нацбанк повысил учетную ставку до 25% без консультаций с правительством — Шмыгаль — Finance.ua
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Нацбанк повысил учетную ставку до 25% без консультаций с правительством — Шмыгаль

Кредит&Депозит
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальный банк Украины при принятии решения о повышении учетной ставки до 25% не воспользовался возможностью обсудить этот вопрос и его долгосрочные влияния.
Об этом Шмыгаль сказал в интервью LB.ua.
«К сожалению, при принятии решения о 25% (учетная ставка. — Ред.) Национальный банк не воспользовался возможностью созвать Совет финансовой стабильности, обсудить этот вопрос и его долгосрочные влияния на экономику нашего государства. Мы как правительство с удовольствием приняли бы участие в таком заседании Совета финансовой стабильности. Эта опция у Национального банка была, есть, остается, и, конечно, я призываю Нацбанк при принятии таких судьбоносных решений созвать Совет финстабильности и привлекать правительство для более скоординированной совместной работы», — отметил он.
В то же время Шмыгаль считает, что у правительства нет напряженных отношений с Национальным банком.
«Еще раз повторяю: Нацбанк — независимый регулятор, но я всегда призывал к совместной, скоординированной работе и буду к этому призывать. Для этого есть все инструменты, поэтому никаких сигналов — ни надводных, ни подводных — мы никому не передавали. Мы только призываем во время войны скоординировано и взвешенно подходить к решениям, влияющим на экономику», — добавил руководитель правительства.

Справка Finance.ua:

  • учетная ставка НБУ — монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка самая низкая среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств;
  • напомним, 2 июня Правление Национального банка повысило учетную ставку с 10% сразу до 25% годовых.
По материалам:
Укрінформ
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