Нацбанк будет регулировать страховых агентов: обсуждается проект постановления — Finance.ua

Нацбанк будет регулировать страховых агентов: обсуждается проект постановления Сегодня 15:32 — Страхование

Нацбанк будет регулировать страховых агентов: обсуждается проект постановления

Регулирование деятельности страховых агентов и брокеров в Украине будет осуществляться Национальным банком.

Соответствующий проект постановления Нацбанк выставил на общественное обсуждение.

Как напоминают в Нацбанке, новый Закон Украины «О страховании» предусматривает введение новых подходов к регулированию деятельности страховых посредников. Этот процесс будет проходить в два этапа.

На первом этапе (с 1 января 2024 г.) вступят в силу положения, которые в целом соответствуют существующему подходу к регулированию, но с отдельными уточнениями. Их цель — подготовить рынок к выполнению новых требований, приближенных к европейской практике.

Второй этап (с 1 января 2025 г.) предусматривает концептуальное обновление подходов к регулированию посреднической деятельности в сфере страхования. Национальное законодательство будет адаптировано к требованиям Директивы 2016/97/ЕС Европейского Парламента и Совета от 20 января 2016 г. о реализации страховых продуктов.

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Среди ключевых новаций — введение регулирования, регистрации и повышение требований к квалификации и обучению всех категорий страховых посредников, в том числе страховых агентов и работников страховых, реализующих страховые продукты.

Также будут существенно изменены подходы относительно объема и необходимости раскрытия страховыми посредниками информации клиентам при заключении договоров страхования.

В настоящее время с целью обеспечения реализации первого этапа Национальный банк предлагает для обсуждения следующие положения:

распространить регулирование Национального банка по осуществлению деятельности страхового агента на физических лиц-предпринимателей (на сегодняшний день деятельность страховых агентов регулируется актом Кабинета Министров Украины);

расширить возможности для представительств брокеров-нерезидентов осуществлять зачисление и перечисление страховых (перестраховых) премий головному офису брокера-нерезидента;

предоставить право Национальному банку исключать из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров лиц, связанных со страной-агрессором.

Кроме того, предлагается определить фиксированные сроки подачи брокерами в Национальный банк опросника и документов, подтверждающих приведение брокерами своей деятельности в соответствие с требованиями Положения о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условия посреднической деятельности в сфере страхования.

Предполагается, что проект постановления после его принятия будет действовать до 1 января 2025 — даты введение в действие раздела XII «Реализация страховых и перестраховых продуктов» нового Закона Украины «О страховании».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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