На портале «Дія» начали бета-тестирование получения статусов для ветеранов — Finance.ua

На портале «Дія» начали бета-тестирование получения статусов для ветеранов Сегодня 16:15 — Личные финансы

На портале «Дія» начали бета-тестирование получения статусов для ветеранов

В скором времени в «Дії» появятся новые электронные услуги для ветеранов и семей погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины приступили к бета-тестированию электронной услуги по получению через портал «Дія» статусов:

лица с инвалидностью в результате войны;

статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

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«Мы продолжаем цифровизировать услуги для ветеранов, одновременно обеспечивая их доступность «оффлайн» и «онлайн», — отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

По ее словам, новые услуги минимизируют бюрократию и облегчат получение статусов для ветеранов и их близких.

«В результате ветераны и семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц получат удобное представление заявления на получение статуса, а уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики — электронный кабинет для обработки таких заявлений», — добавила она.

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Как получить е-направление на ВВК: Напомним, в Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК — в Украине стартовал бета-тест услуги. В первое время направления смогут получить граждане, которые сами хотят пройти ВВК, затем уже эта опция будет доступна и получившим бумажную повестку на ВВК.

отправить запрос в приложении;

далее руководителю ТЦК необходимо подтвердить запрос;

лицо, подавшее запрос, получит уведомление, где будет написан номер направления, адрес медучреждения и подпись руководителя ТЦК.

Кабинет Министров сделал более доступными гранты для ветеранов для начала собственного дела в рамках правительственной программы єРобота.

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