На портале «Дія» начали бета-тестирование получения статусов для ветеранов — Finance.ua

На портале «Дія» начали бета-тестирование получения статусов для ветеранов
В скором времени в «Дії» появятся новые электронные услуги для ветеранов и семей погибших.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины приступили к бета-тестированию электронной услуги по получению через портал «Дія» статусов:
- лица с инвалидностью в результате войны;
- статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.
«Мы продолжаем цифровизировать услуги для ветеранов, одновременно обеспечивая их доступность «оффлайн» и «онлайн», — отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
По ее словам, новые услуги минимизируют бюрократию и облегчат получение статусов для ветеранов и их близких.
«В результате ветераны и семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц получат удобное представление заявления на получение статуса, а уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики — электронный кабинет для обработки таких заявлений», — добавила она.
Напомним, в Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК — в Украине стартовал бета-тест услуги. В первое время направления смогут получить граждане, которые сами хотят пройти ВВК, затем уже эта опция будет доступна и получившим бумажную повестку на ВВК. Как получить е-направление на ВВК:
- отправить запрос в приложении;
- далее руководителю ТЦК необходимо подтвердить запрос;
- лицо, подавшее запрос, получит уведомление, где будет написан номер направления, адрес медучреждения и подпись руководителя ТЦК.
Кабинет Министров сделал более доступными гранты для ветеранов для начала собственного дела в рамках правительственной программы єРобота.
Поделиться новостью