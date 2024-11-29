Правительство одобрило стратегию ветеранской политики — Finance.ua

Правительство одобрило стратегию ветеранской политики Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Правительство одобрило стратегию ветеранской политики

Правительство одобрило стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и утвердило операционный план ее реализации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Стратегия ветеранской политики — это фундаментальный документ, отражающий все сферы взаимодействия государства и ветерана: от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь общины, региона, государства», — заявил Шмыгаль.

Стратегия имеет три ключевые цели:

Благосостояние ветеранов и членов их семей, а также восстановление человеческого капитала. Речь идет об услугах, лечении, реабилитации, социальных гарантиях, работе, жилье, бизнесе, обучении. Уважение и почет. Это признание героического вклада ветеранов и почет погибшим. Обеспечение национальной безопасности и обороноспособности. Речь идет об отражении интересов и опыта ветеранов в Стратегии национальной безопасности, а также участии ветеранов в формировании национальной идентичности и подготовке к национальному сопротивлению.

«Мы также утверждаем изменения в программу бесплатного зубопротезирования для ветеранов, защитников и защитниц Украины. В рамках этой программы каждый ветеран может бесплатно лечить зубы на сумму до 25 тысяч гривен. Уже более 11 тысяч человек воспользовались этой программой, поэтому продолжаем ее работу», — добавил премьер.

Напомним, как свидетельствуют результаты шестого онлайн-опроса ветеранов, которое проводит Украинский ветеранский фонд, среди своих основных потребностей ветераны и ветеранки определили материальную поддержку — 59,8% опрошенных. Еще 12,8% нуждаются в медицинской, 8,7% психологической и 8,6% юридической поддержке. В то же время 6,5% опрошенных респондентов не хватает даже на еду.

Work.ua провел опрос среди 529 компаний разных отраслей и размеров. 46% опрошенных компаний уже имеют ветеранов в своих командах. Наибольший процент, где работают ветераны, показывают средний и крупный бизнес в таких отраслях, как строительство, транспорт, здравоохранение.

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