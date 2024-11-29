Правительство одобрило стратегию ветеранской политики — Finance.ua

Правительство одобрило стратегию ветеранской политики
Правительство одобрило стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и утвердило операционный план ее реализации.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Стратегия ветеранской политики — это фундаментальный документ, отражающий все сферы взаимодействия государства и ветерана: от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь общины, региона, государства», — заявил Шмыгаль.
Стратегия имеет три ключевые цели:
- Благосостояние ветеранов и членов их семей, а также восстановление человеческого капитала. Речь идет об услугах, лечении, реабилитации, социальных гарантиях, работе, жилье, бизнесе, обучении.
- Уважение и почет. Это признание героического вклада ветеранов и почет погибшим.
- Обеспечение национальной безопасности и обороноспособности. Речь идет об отражении интересов и опыта ветеранов в Стратегии национальной безопасности, а также участии ветеранов в формировании национальной идентичности и подготовке к национальному сопротивлению.
«Мы также утверждаем изменения в программу бесплатного зубопротезирования для ветеранов, защитников и защитниц Украины. В рамках этой программы каждый ветеран может бесплатно лечить зубы на сумму до 25 тысяч гривен. Уже более 11 тысяч человек воспользовались этой программой, поэтому продолжаем ее работу», — добавил премьер.
Напомним, как свидетельствуют результаты шестого онлайн-опроса ветеранов, которое проводит Украинский ветеранский фонд, среди своих основных потребностей ветераны и ветеранки определили материальную поддержку — 59,8% опрошенных. Еще 12,8% нуждаются в медицинской, 8,7% психологической и 8,6% юридической поддержке. В то же время 6,5% опрошенных респондентов не хватает даже на еду.
Work.ua провел опрос среди 529 компаний разных отраслей и размеров. 46% опрошенных компаний уже имеют ветеранов в своих командах. Наибольший процент, где работают ветераны, показывают средний и крупный бизнес в таких отраслях, как строительство, транспорт, здравоохранение.
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