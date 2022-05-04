На Киевщине построят два жилых комплекса для тех, кто остался без жилья — Finance.ua
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На Киевщине построят два жилых комплекса для тех, кто остался без жилья

04.05.2022, 02:04Недвижимость
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На Киевщине построят два жилых комплекса для тех, кто остался без жильяНа Киевщине построят два жилых комплекса для тех, кто остался без жилья, ua-energy.org
В Киевской области планируют построить два жилых комплекса по 50 тысяч квадратных метров для тех, кто из-за войны остался без жилья.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
Сообщается, что государство разработало два подхода к решению жилищного вопроса для людей, чьи дома разрушены из-за войны: выкуп и строительство нового жилья.
Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тыс. кв. м.
«В настоящее время с застройщиками проводятся консультации по вопросу рекомендованной цены для выкупа этих квартир. Кроме того, в каждой квартире должны быть все необходимые сантехника и мебель», — говорится в сообщении.
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Кроме того, на территории области планируется построить два жилых комплекса на 50 тыс. м² каждый. Они будут расположены в населенных пунктах, наиболее пострадавших от агрессии россии и имеющих наибольшие разрушения жилого фонда, — в Ирпене и Бородянке.
«Территории для этих будущих комплексов уже подобраны с учетом приближения ко всем необходимым коммуникациям и дорожной инфраструктуре. Срок строительства — до пяти месяцев», — отмечают в ОВА.
Предложенный проект предусматривает строительство не только домов, но и бомбоубежищ, детских площадок, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: Корреспондент.net
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