На Киевщине построят два жилых комплекса для тех, кто остался без жилья — Finance.ua

На Киевщине построят два жилых комплекса для тех, кто остался без жилья

На Киевщине построят два жилых комплекса для тех, кто остался без жилья, ua-energy.org

В Киевской области планируют построить два жилых комплекса по 50 тысяч квадратных метров для тех, кто из-за войны остался без жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Сообщается, что государство разработало два подхода к решению жилищного вопроса для людей, чьи дома разрушены из-за войны: выкуп и строительство нового жилья.

Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тыс. кв. м.

«В настоящее время с застройщиками проводятся консультации по вопросу рекомендованной цены для выкупа этих квартир. Кроме того, в каждой квартире должны быть все необходимые сантехника и мебель», — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории области планируется построить два жилых комплекса на 50 тыс. м² каждый. Они будут расположены в населенных пунктах, наиболее пострадавших от агрессии россии и имеющих наибольшие разрушения жилого фонда, — в Ирпене и Бородянке.

«Территории для этих будущих комплексов уже подобраны с учетом приближения ко всем необходимым коммуникациям и дорожной инфраструктуре. Срок строительства — до пяти месяцев», — отмечают в ОВА.

Предложенный проект предусматривает строительство не только домов, но и бомбоубежищ, детских площадок, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры.

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