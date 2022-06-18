На какие специальности будет спрос после войны (инфографика) — Finance.ua
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На какие специальности будет спрос после войны (инфографика)

Сегодня 08:00Личные финансы
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Из-за войны почти 5 млн граждан Украины потеряли работу. Большинство из них остались в стране и активно ищут новые вакансии, которых также стало меньше.
По данным Growford Institute, после окончания войны темпы прироста будут наибольшими в тех отраслях, которые будут обеспечивать восстановление внутреннего рынка.
На какие специальности будет спрос после войны (инфографика)
Количество профессий и вакансий на рынке труда будет зависеть, прежде всего, от выбранной стратегии восстановления экономики. Большинство экспертов убеждены, что следует сделать ставку на хорошо развитые отрасли, как сельское хозяйство или ІТ.

Важные профессии

Нужными профессиями сейчас и в будущем будут: ІТ-сфера, производство и сельское хозяйство, сфера продаж, транспорт и логистика.
На популярные вакансии в среднем претендуют 10 человек. Такой спрос среди продавцов, бариста, официантов, специалистов на предприятиях, например, операторов станков.
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Еще до начала полномасштабной войны в Украине планировалось обновить перечень профессий общегосударственного значения и расширить набор на подготовку по специальностям:
  • огнеупорщик;
  • каменщик;
  • штукатур;
  • электрик;
  • каменщик;
  • электросварщик;
  • слесарь;
  • портной;
  • закройщик;
  • швея;
  • машинист экскаватора;
  • тракторист-машинист с/х производства;
  • оператор станков с программным управлением;
  • машинист строительной техники.

Кого сейчас ищут работодатели?

Согласно аналитике портала «Опендатабот», в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет количество вакансий. Больше всего нуждаются люди в рабочих специальностях, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.
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Например, на сайте «OLX Работа» количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявлений о поиске работников.
Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшается количество покупок железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.
В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц предпринимателей.
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По материалам: Сьогодні
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