Какие зарплаты сейчас предлагают в сфере продаж (инфографика) — Finance.ua

Какие зарплаты сейчас предлагают в сфере продаж (инфографика)

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Какие зарплаты сейчас предлагают в сфере продаж (инфографика)

Несмотря на то, что ритейл во время войны понес большие убытки, эта сфера демонстрирует динамичное восстановление на рынке труда.

Вакансии для продавцов, кассиров, работников складов, водителей в магазины появились самыми первыми после обвала рынка труда в конце февраля — начале марта. Доля вакансий для специалистов торговли приблизилась к довоенным показателям в процентах и составляет 24,2% всех актуальных в июне. Правда, в количественном выражении предложений работы в сфере продаж значительно меньше, чем это было до войны.

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua сделал анализ динамики восстановления рынка труда в сфере продаж, а также выяснил, для кого есть работа в этой сфере и какую зарплату предлагают.

Рынок труда оживает, но темпы обновления низкие. Сейчас на сайте grc.ua вакансий в четыре с половиной раза меньше, чем было до войны. Доля вакансий в сфере продаж приблизилась к довоенным показателям в процентах и составляет четверть всех актуальных. Эта область всегда была лидером среди общего количества предложений работы на портале. Активность соискателей в сфере тоже начинает расти. Конкуренция среди кандидатов на вакансии в сфере продаж сейчас составляет примерно 4 человека на рабочее место.

Динамика восстановления показателей

Сфера продаж — первая сфера, которая приблизилась к довоенным показателям по количеству вакансий в процентном значении. В феврале 2022 года доля вакансий в этой сфере составляла 24,2% всех актуальных на портале. Затем произошел спад количества вакансий, самый низкий показатель был в апреле 18,6%. С мая начался постепенный рост количества вакансий и в июне доля предложений работы для специалистов сферы продаж достигла показателей довоенного времени — 24,5% всех актуальных.

Больше всего вакансий для специалистов сферы продаж сейчас открыто в Киеве — 24% от всех актуальных предложений. На втором месте по количеству предложений Львовская область (11%), на третьем — Днепропетровская область (8%).

Нужен ли опыт? Продавцы и кассиры традиционно являются одними из самых востребованных работников. Работодатели, чтобы закрыть эти вакансии, готовы обучать и предоставлять дополнительные тренинги и курсы. Такое намерение указано практически во всех вакансиях. Кроме того, в большинстве случаев (62% актуальных вакансий), чтобы получить работу в сфере продаж, соискателям не нужен опыт.

Какую предлагают заработную плату?

Большинство предложений работы в сфере продаж имеют не слишком высокий уровень ежемесячной компенсации. В половине всех актуальных вакансий работодатели отмечают минимальный размер заработной платы в сфере — от 9 200 грн. В четверти (23%) вакансий предлагаемый оклад стартует от 16 500 грн, а 14% работодателей предлагает оплату от 23 700 грн. Большую компенсацию предлагает меньшее количество работодателей, 8% — заработная плата от 31 000 грн, и 5% — от 38 200 грн.

Кого ищут?

В начале лета работодатели больше всего ищут продавцов — кассиров 30% от всех актуальных вакансий в сфере продаж. Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели продавцам — 13 800 грн.



На втором месте по востребованности идут тайные покупатели (17% вакансий), уровень заработной платы от 5000 до 10 000 грн в зависимости от проделанной работы.

Третье место занимают менеджеры по продажам (11%), этим специалистам в среднем предлагают 21 300 грн за работу.

Для менеджеров по работе с клиентами актуальных вакансий 6% и средний оклад — 25 000 грн. В большинстве вакансий менеджеров по работе с клиентами требуется знание иностранного языка.

На заработную плату 25 000 грн могут также претендовать управляющие магазином.

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