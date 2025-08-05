На базе «Дія.Engine» открыты реестры для инженеров-землеустроителей и геодезистов: как это работает — Finance.ua

На базе «Дія.Engine» открыты реестры для инженеров-землеустроителей и геодезистов: как это работает Сегодня 10:44 — Казна и Политика

На базе «Дія.Engine» открыты реестры для инженеров-землеустроителей и геодезистов: как это работает

На платформе «Дія.Engine» заработали два новых электронных реестра: сертифицированных инженеров-землеустроителей и сертифицированных инженеров-геодезистов. Теперь специалисты будут самостоятельно подавать заявления, изменять данные о себе и подтверждать квалификацию онлайн.

Как это работает?

Инженеры-землеустроители и геодезисты заходят на портал drsizg.land.gov.ua, проходят электронную идентификацию через id.gov.ua с помощью КЭП и получают доступ в личный кабинет.

В кабинете специалисты будут подавать заявления о:

первичной регистрации в реестре;

регистрации или обновлении квалификационного сертификата;

добавлении информации о повышении квалификации;

смене места работы;

изменении данных об участии в саморегулируемой организации;

обновлении персональных данных;

получении выписки из реестра.

Весь процесс — онлайн и прозрачно. Данные передаются в соответствующие госсистемы автоматически, без дублирования или потерь информации.

Записи в реестрах содержат:

ФИО, идентификационные документы (РНУКНП или паспорт);

номер и дату выдачи квалификационного сертификата;

информацию об учебном заведении и повышении квалификации;

направления выполнения работ (землеустройство, топографо-геодезические работы и т. п. );

); место работы;

членство в саморегулируемых организациях;

данные о прекращении или остановке действия сертификата.

Все это — в единой цифровой системе. Новые реестры комплексно упрощают работу всей отрасли — интегрируясь с другими ресурсами на базе «Дія.Engine». Смежные к ним государственные системы: ЕГР, сайт Госгеокадастра, автоматизированная система государственного земельного кадастра, Единая государственная электронная система в сфере строительства и Государственный картографо-геодезический фонд Украины.

Справка Finance.ua:

«Дія.Engine» — это low-code платформа, которая поможет создать реестры и цифровые системы быстро, безопасно и по единым стандартам. Вместо того чтобы строить каждую систему с нуля, можно использовать готовые функциональные блоки и модули. Это значительно экономит время и средства на разработку.

Профессиональная сертификация в цифровом формате — еще один шаг к прозрачному и удобному государственному сервису: меньше бюрократии, больше автоматизации и доступность проверенных данных в несколько кликов.

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