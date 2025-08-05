На базе «Дія.Engine» открыты реестры для инженеров-землеустроителей и геодезистов: как это работает — Finance.ua
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На базе «Дія.Engine» открыты реестры для инженеров-землеустроителей и геодезистов: как это работает

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На базе «Дія.Engine» открыты реестры для инженеров-землеустроителей и геодезистов: как это работает
На базе «Дія.Engine» открыты реестры для инженеров-землеустроителей и геодезистов: как это работает
На платформе «Дія.Engine» заработали два новых электронных реестра: сертифицированных инженеров-землеустроителей и сертифицированных инженеров-геодезистов. Теперь специалисты будут самостоятельно подавать заявления, изменять данные о себе и подтверждать квалификацию онлайн.

Как это работает?

Инженеры-землеустроители и геодезисты заходят на портал drsizg.land.gov.ua, проходят электронную идентификацию через id.gov.ua с помощью КЭП и получают доступ в личный кабинет.
В кабинете специалисты будут подавать заявления о:
  • первичной регистрации в реестре;
  • регистрации или обновлении квалификационного сертификата;
  • добавлении информации о повышении квалификации;
  • смене места работы;
  • изменении данных об участии в саморегулируемой организации;
  • обновлении персональных данных;
  • получении выписки из реестра.
Весь процесс — онлайн и прозрачно. Данные передаются в соответствующие госсистемы автоматически, без дублирования или потерь информации.
Записи в реестрах содержат:
  • ФИО, идентификационные документы (РНУКНП или паспорт);
  • номер и дату выдачи квалификационного сертификата;
  • информацию об учебном заведении и повышении квалификации;
  • направления выполнения работ (землеустройство, топографо-геодезические работы и т. п.);
  • место работы;
  • членство в саморегулируемых организациях;
  • данные о прекращении или остановке действия сертификата.
Все это — в единой цифровой системе. Новые реестры комплексно упрощают работу всей отрасли — интегрируясь с другими ресурсами на базе «Дія.Engine». Смежные к ним государственные системы: ЕГР, сайт Госгеокадастра, автоматизированная система государственного земельного кадастра, Единая государственная электронная система в сфере строительства и Государственный картографо-геодезический фонд Украины.

Справка Finance.ua:

  • «Дія.Engine» — это low-code платформа, которая поможет создать реестры и цифровые системы быстро, безопасно и по единым стандартам. Вместо того чтобы строить каждую систему с нуля, можно использовать готовые функциональные блоки и модули. Это значительно экономит время и средства на разработку.
  • Профессиональная сертификация в цифровом формате — еще один шаг к прозрачному и удобному государственному сервису: меньше бюрократии, больше автоматизации и доступность проверенных данных в несколько кликов.
По материалам:
Finance.ua
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